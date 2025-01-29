Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
ВС России поразили аэродромы и места сборки украинских беспилотников
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Росии нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам и местам сборки БПЛА и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 165 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 800 беспилотников, 590 ЗРК, 20 887 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30 878 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне также сообщалось, что ВС России поразили аэродромы, цеха производства БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ.
Днем ранее ВС России также поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА.