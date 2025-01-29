Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.6 комментариев
Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа
Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».
Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.