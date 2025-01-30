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Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы
Минтранс США: Вертолет и самолет следовали стандартными схемами в момент авиакатастрофы под Вашингтоном
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными маршрутами во время катастрофы над Вашингтоном.
На брифинге, проведенном Даффи, было отмечено, что военный вертолет и гражданский самолет выполняли свои полеты в полном соответствии с установленными стандартными схемами, передает РИА «Новости».
Даффи подчеркнул, что вертолет следовал типичной траекторией, которую часто можно наблюдать в районе округа Колумбия. «Если вы живете в районе округа Колумбия, вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером», – сказал министр.
Ранее спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.
Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека. Позже NBC сообщил, что тела более 30 человек обнаружены в реке Потомак после столкновения пассажирского лайнера с военным вертолетом в Вашингтоне.