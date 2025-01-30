  • Новость часаАмериканские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Для нашего спасения была организована целая спецоперация»
    В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы
    ВСУ атаковали Энергодар с помощью дрона-камикадзе
    Токаев посетит Москву на 80-летие Победы
    Минобороны: ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Путин поддержал проект «Речные магистрали»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    12 комментариев
    30 января 2025, 16:54 • Новости дня

    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы

    Минтранс США: Вертолет и самолет следовали стандартными схемами в момент авиакатастрофы под Вашингтоном

    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными маршрутами во время катастрофы над Вашингтоном.

    На брифинге, проведенном Даффи, было отмечено, что военный вертолет и гражданский самолет выполняли свои полеты в полном соответствии с установленными стандартными схемами, передает РИА «Новости».

    Даффи подчеркнул, что вертолет следовал типичной траекторией, которую часто можно наблюдать в районе округа Колумбия. «Если вы живете в районе округа Колумбия, вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером», – сказал министр.

    Ранее спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека. Позже NBC сообщил, что тела более 30 человек обнаружены в реке Потомак после столкновения пассажирского лайнера с военным вертолетом в Вашингтоне.

    30 января 2025, 10:41 • Новости дня
    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов

    На борту разбившегося в США самолета находились фигуристы Шишкова и Наумов
    @ Владимира Беззубова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    На борту разбившегося в США самолета были 14 фигуристов, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На борту также находились тренеры и родственники спортсменов, передает РИА «Новости».

    Американский фигурист Джон Маравилла выразил свое потрясение по поводу случившегося.

    «Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», – заявил он.

    Шишкова и Наумов знамениты своими спортивными достижениями. Помимо золотой медали чемпионата мира 1994 года, у пары также есть серебро чемпионата мира 1995 года и бронза 1993 года. Кроме того, они четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы в начале 1990-х и завоевали серебро на чемпионате Европы 1994 года.

    В последние годы Шишкова и Наумов занимались тренерской работой в США. Их сын, Максим Наумов, также выступает в фигурном катании под их руководством. На прошедшем турнире в Уичито Вадим Наумов тренировал одиночника Дэвида Чжао. Оба представляют школу фигурного катания Бостона.

    Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Напомним, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Blackhawk в Вашингтоне вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

    Коментарии (29)
    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

    Авиаэксперт Гусаров: К авиакатастрофе в Вашингтоне могли привести ошибки управления воздушным пространством

    Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой. К столкновению пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном могли привести ошибки управления воздушным пространством, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров.

    «В воздушных коридорах, по которым летают гражданские самолеты, ни при каких условиях не должны появляться другие воздушные суда. Особенно это касается машин отличных классов: будь то вертолет, дирижабль или БПЛА», – напомнил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру». Он призвал дождаться результатов расследования в США, которое должно прояснить причины авиакатастрофы над Вашингтоном.

    Авиаэксперт не исключил, что к трагедии могли привести ошибки управления воздушным пространством. Собеседник указал, что в последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой.

    «Это в целом проблема всей мировой авиации. Опасным считается сближение на несколько десятков километров, 30–40 км при пересекающихся курсах – это уже очень серьезная ситуация. Поэтому воздушные суда оборудованы специальными системами наблюдения, позволяющими пилотам видеть другие борты», – пояснил эксперт.

    Однако, делает оговорку Гусаров, если самолет способен вовремя идентифицировать другое судно и отклониться, то в ситуации с вертолетом повторить маневр не получится. По оценкам спикера, увести военную машину в сторону было сложно. «Скорость вертолета по сравнению с самолетом маленькая», – заключил Гусаров.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено.

    Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    Коментарии (8)
    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 06:59 • Новости дня
    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана

    Пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе в Вашингтоне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы.

    Как передает ТАСС, в Вашингтоне произошло столкновение в воздухе пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолета Sikorsky H-60 Blackhawk. Инцидент случился около 21:00 по местному времени. На момент столкновения самолет выполнял рейс из Уичито, штат Канзас, и направлялся в аэропорт имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, включая 60 пассажиров и четырех членов экипажа. По информации телеканала NBC, как минимум четверо из них были доставлены в больницы. Американские спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в районе реки Потомак.

    ТАСС также сообщает, что вертолет принадлежал Сухопутным войскам США. В момент столкновения на его борту находилось трое военнослужащих. Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте ведут расследование инцидента.

    Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии. Посольство России в США выясняет, не могли ли находиться граждане РФ среди пострадавших или участников инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Canadair CL-415, который участвовал в тушении пожара в Калифорнии, столкнулся с дроном и вынужден был совершить посадку. Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 после крушения в аэропорту Муан с 179 жертвами. Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что усложняет расследование.

    Коментарии (7)
    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

    Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана перегружен. В таких обстоятельствах диспетчеры могли проявить невнимательность, что и привело к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Он также допускает, что трагедия произошла из-за недопонимания между специалистами гражданской авиации и военными.

    «Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

    Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

    «На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

    Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 09:48 • Новости дня
    Столкнувшиеся самолет и вертолет в Вашингтоне утонули после крушения
    Столкнувшиеся самолет и вертолет в Вашингтоне утонули после крушения
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Военный вертолет и гражданский самолет, столкнувшиеся в небе над Вашингтоном, ушли под воду в реке Потомак, спасатели продолжают поисковую операцию в сложных погодных условиях, сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

    Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на брифинге подтвердила, что основная цель сейчас – спасти людей, и самолет, и вертолет ушли под воду, передает ТАСС.

    Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли отметил, что в спасательной операции задействовано около 300 специалистов. Он подчеркнул, что «очень сложно, когда, возможно, 60 жителей Канзаса погибают одномоментно». Спасательная операция будет продолжаться в течение многих часов, добавил начальник пожарной охраны Ричард Боннет.

    СМИ пишут, что это происшествие может стать самым масштабным по числу жертв авиакатастрофой в США за последние десятилетия.

    Телеканал FOX 5 напомнил, что в 1982 году самолет авиакомпании Air Florida столкнулся с мостом в Вашингтоне, тогда погибли 78 человек.

    Ранее военный вертолет Black Hawk Сухопутных войск США совершал тренировочный полет в момент столкновения с пассажирским самолетом над Вашингтоном.

    Сообщалось, что спасатели достали из Потомака тела 18 погибших после крушения. Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу плохой ситуацией, которую можно было предотвратить, упрекнув диспетчерскую службу в неэффективности.

    Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Black Hawk произошло вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Полиция в районе Вашингтона извлекла из реки Потомак несколько тел после столкновения.

    Коментарии (3)
    30 января 2025, 10:15 • Новости дня
    На борту разбившегося в США самолета могли находиться россияне
    На борту разбившегося в США самолета могли находиться россияне
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета, потерпевшего катастрофу в небе над Вашингтоном, находились фигуристы и бывшие российские тренеры, передает РИА «Новости».

    Авиакатастрофа произошла возле аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг. В самолете Bombardier CRJ700, который потерпел крушение, находились 64 человека.

    Согласно заявлению Закаряна, фигуристы летели вместе с тренерами. «На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты», – отметил агент.

    С 21 по 26 января в Уичито, штат Канзас, проходил чемпионат США по фигурному катанию, с которого возвращались спортсмены и их наставники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека, из которых четырех доставили в больницы. Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что из реки Потомак в Вашингтоне извлечены тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

    Коментарии (2)
    30 января 2025, 11:35 • Новости дня
    Ассоциация фигурного катания США подтвердила данные о спортсменах на борту разбившегося самолета
    Ассоциация фигурного катания США подтвердила данные о спортсменах на борту разбившегося самолета
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько фигуристов, включая тренеров и членов их семей, находились на борту самолета рейса 5342 American Airlines, который столкнулся с вертолетом над Вашингтоном, сообщила Ассоциация фигурного катания США (U.S. Figure Skating).

    Ассоциация фигурного катания США сообщила, на борту разбившегося самолета находились спортсмены, тренеры и члены их семей, возвращавшиеся из Национального лагеря развития, связанного с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас, передает РИА «Новости».

    «Мы потрясены этой невыразимой трагедией и крепко храним память о семьях погибших», – сообщили в организации, добавив, что U.S. Figure Skating планирует продолжать следить за развитием ситуации и предоставлять актуальную информацию.

    Источник сообщал, что на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту разбившегося самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США по фигурному катанию.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
    Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана, власти округа Колумбия заявляют о вероятном отсутствии выживших.

    Власти округа Колумбия сообщили, что в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана выживших, по предварительным данным, нет, передает ТАСС. Глава пожарной службы округа Джон Доннелли заявил на пресс-конференции: «На данный момент мы считаем, что выживших нет».

    Спасательные службы обнаружили тела 28 погибших в результате катастрофы, среди них один член экипажа вертолета.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 08:14 • Новости дня
    Из реки Потомак в Вашингтоне достали тела 18 погибших в авиакатастрофе

    CBS: Спасатели достали из Потомака тела 18 погибших после крушения самолета и вертолета в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлечены тела 18 погибших после столкновения пассажирского лайнера Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk, выживших пока не обнаружено, сообщил телеканал CBS.

    В Вашингтоне спасатели извлекли тела 18 погибших из реки Потомак после крушения самолета и военного вертолета, передает РИА «Новости»

    По данным источника телеканала, при крушении самолет разрушился, а его обломки разбросаны по акватории реки. Вертолет также был обнаружен в воде. В настоящий момент власти сосредоточены на извлечении обломков и тел погибших, а также на выяснении причин трагедии.

    Пока причины катастрофы остаются неизвестными и дополнительных деталей происшествия не сообщается. Спасатели и эксперты продолжают работать на месте трагедии, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

    Ранее в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    В районе Вашингтона полиция извлекла из реки Потомак несколько тел после столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 12:24 • Новости дня
    Песков подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в США

    Песков сообщил о гибели известных российских фигуристов в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он выразил соболезнования родным погибших.

    Песков отметил, что это печальные данные, которые, к сожалению, подтверждаются. Он подчеркнул: «Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня из Вашингтона», передает ТАСС.

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет планов по контактам между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, несмотря на авиакатастрофу. Он добавил: «Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет».

    Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе. Песков заявил: «Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким, которые потеряли своих родных, и тех, кто из наших сограждан погиб в этой авиакатастрофе».

    Напомним, несколько фигуристов, включая тренеров и членов их семей, находились на борту самолета рейса 5342 American Airlines, который столкнулся с вертолетом над Вашингтоном, на борту которого также находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Военный вертолет и гражданский самолет, столкнувшиеся в небе над Вашингтоном, ушли под воду в реке Потомак, и спасатели продолжают поисковую операцию в сложных погодных условиях.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Фигурист Наумов вернулся домой до авиакатастрофы под Вашингтоном

    Стало известно о возвращении фигуриста Наумова домой рейсом 27 января

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Наумов, сын чемпионов мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова, вернулся домой 27 января, в то время как его родители находились на борту самолета, разбившегося в Вашингтоне.

    Максим Наумов, сын чемпионов мира по фигурному катанию Евгении Шишковой и Вадима Наумова, благополучно вернулся в США рейсом 27 января, сообщает ТАСС. На борту упавшего самолета в Вашингтоне находились его родители и бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

    Евгения Шишкова и Вадим Наумов, победители чемпионата мира 1994 года, строили успешную карьеру в парном катании, завоевывая медали на мировых и европейских первенствах. С 1998 года они проживают в США, где занимаются тренерской работой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом, в результате которого погибли все пассажиры. Авиаэксперт назвал возможной причиной катастрофы человеческий фактор и плохие погодные условия. Ассоциация фигурного катания США подтвердила наличие спортсменов на борту разбившегося самолета.


    Коментарии (0)
    30 января 2025, 11:22 • Новости дня
    Авиадиспетчер увидел огненный шар после катастрофы в США

    Авиадиспетчер заметил огненный шар после столкновения самолета с вертолетом в США

    Tекст: Мария Иванова

    Авиадиспетчер сообщил о появлении огненного шара в небе после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом недалеко от Вашингтона.

    Как передает NBC, авиадиспетчер, работавший в момент катастрофы над Вашингтоном, сообщил, что сразу после столкновения гражданского самолета с военным вертолетом в небе появился огненный шар.

    В аудиозаписи, текст которой приводит телеканал, диспетчер говорит: «Скорее всего, это произошло на середине реки... Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего».

    Инцидент произошел между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700, принадлежащим American Airlines, и военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту самолета находились 60 пассажиров и четырех членов экипажа, а на вертолете – три члена экипажа. После столкновения диспетчеры закрыли все взлетно-посадочные полосы аэропорта Рейгана.

    Среди погибших находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года в Нью-Йорке, когда пассажирский самолет рухнул на дом, унеся жизни 49 пассажиров и одного жителя дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы тщетно пытались предотвратить столкновение военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом в Вашингтоне.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлечены тела 18 погибших после столкновения пассажирского лайнера Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk, выживших пока не обнаружено.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 13:37 • Новости дня
    CBS: Пилоты упавшего в США самолета могли не заметить вертолет

    Tекст: Вера Басилая

    Пилоты пассажирского самолета, разбившегося рядом с Вашингтоном, могли не заметить приближающийся военный вертолет, что стало причиной катастрофы, сообщили эксперты телекомпании CBS.

    Источники CBS сообщили, что пилоты пассажирского самолета, упавшего близ Вашингтона, могли не видеть приближающийся военный вертолет из-за того, что лайнер находился всего в нескольких сотнях футов от земли на последних этапах перед посадкой, передает ТАСС.

    Эксперт по безопасности на транспорте Роберт Самвалт отметил, что самолет исчез с радаров на высоте около 300 футов. Самолет был близко к взлетно-посадочной полосе, и пилоты сосредоточились на посадке, и не следили за другими воздушно-транспортными средствами.

    Вопрос также заключается в том, на чем был сосредоточен экипаж вертолета в тот момент.

    Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение. Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших после столкновения, выживших пока не обнаружено.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Дегтярев выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в США

    Дегтярев выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил соболезнования из-за гибели фигуристов из разных стран, которые погибли при крушении самолета в США.

    Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью фигуристов в авиакатастрофе в США, сообщает РИА «Новости». Дегтярев от имени Министерства спорта и Олимпийского комитета России передал слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших в этой катастрофе. В своем обращении он подчеркнул, что мировое спортивное сообщество понесло значительную утрату.

    Авиакатастрофа произошла в небе над Вашингтоном, на борту самолета находились фигуристы из различных стран, а также их семьи, друзья и тренеры. По словам Дегтярева, это является «страшной трагедией для мировой спортивной семьи». Он отметил, что в этот тяжелый момент международное сообщество объединяется в скорби и поддержке друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет, что привело к катастрофе. Фигурист Максим Наумов вернулся домой до авиакатастрофы под Вашингтоном. Водолазы нашли черный ящик упавшего под Вашингтоном самолета, что может помочь в расследовании причин столкновения.

    Коментарии (0)
    30 января 2025, 12:52 • Новости дня
    Водолазы нашли черный ящик упавшего под Вашингтоном самолета

    Водолазы обнаружили черный ящик самолета, упавшего у Вашингтона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водолазы обнаружили один из черных ящиков самолета, потерпевшего крушение вблизи Вашингтона, однако пока неясно, является ли он бортовым самописцем или устройством хранения данных о производительности.

    Группа водолазов обнаружила один из черных ящиков самолета, который потерпел крушение вблизи Вашингтона, передает ТАСС. Найденный ящик пока не идентифицирован: неизвестно, является ли он бортовым самописцем или устройством хранения данных о производительности самолета, сообщил канал CBS News.

    Поиск продолжается для обнаружения второго ящика и других частей самолета, которые помогут в расследовании причин катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном, о чем сообщили местные власти. Авиаэксперт назвал возможной причиной катастрофы человеческий фактор. Ассоциация фигурного катания США подтвердила наличие спортсменов на борту разбившегося самолета.

    Коментарии (0)
    Главное
    Израильские власти остановили освобождение палестинских заключенных
    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США
    Франция покинула последнюю военную базу в Чаде
    В Волгограде стая собак покусала девятилетнего мальчика
    В Госдуме предложили дать детям право менять имя в случае травли
    Ростовских инспекторов ДПС уволили за вымогательство взятки у участника СВО

    Кому могут продать «Северный поток – 2»

    Европейцы наконец разрешили Газпрому законсервировать пострадавшую нитку трубопровода «Северный поток – 2». А его оператор, компания Nord Stream 2 AG, готова продать трубопроводы, чтобы расплатиться с европейскими кредиторами, которые в свое время вложились в проект наравне с Газпромом. Кто может стать новым собственником газопровода, идущего по дну Балтийского моря? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    «Для нашего спасения была организована целая спецоперация»

    «Когда я во время реабилитации приехал в полк выздоравливающих, мне не поверили, что у меня протез». Ветеран спецоперации Александр Малов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как ради его спасения командир пошел против военной логики, как боевой опыт помог с получением новой должности и почему ветеранам полезны компьютерные игры. Подробности

    Перейти в раздел

    «Агенты Сороса» схлестнулись в Европе с друзьями Трампа

    Острое политическое столкновение происходит в Европе. Венгрия предоставила политическое убежище одному из польских политиков и ради этого пошла даже на нарушение общеевропейских правил субординации. Польское руководство клеймит в ответ Будапешт за то, что там играют «на стороне России». На самом деле, поясняют политологи, конфликт выходит далеко за рамки ссоры двух региональных держав. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............