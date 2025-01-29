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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Эмигрантские СМИ купились на выдуманную ложь о России

    Я предпринимала несколько попыток читать иноагентские издания. В конце концов, мы журналисты, нас учили всегда знакомиться с противоположным мнением, даже если ты с ним не согласен. Но каждый раз натыкалась на очевидный факт – работа этих медиа с информацией имеет мало общего с профессиональной журналистикой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    15 комментариев
    29 января 2025, 23:01 • Новости дня

    Беспилотники ВСУ сбиты при подлете к Бердянску

    Балицкий: Беспилотники ВСУ атаковали порт Бердянска, пострадавших и разрушений нет

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины направили минимум три беспилотника на порт Бердянска, были сбиты до при подлете к городу, повреждений городской инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Бердянск, задействовав при этом не менее трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем Telegram -канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    По его словам, беспилотники были нацелены на порт города, но все они были сбиты на подлете к Бердянску.

    Атака не оказала влияния на работоспособность порта и городской инфраструктуры. В результате нападения ни один человек не пострадал. Очаги возгорания, возникшие из-за дронов, были оперативно потушены. Губернатор также отметил, что сохраняется опасность повторных ударов на город и порт.

    Ранее средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым.

    До этого силы ПВО России успешно ликвидировали четыре украинских беспилотника, три из которых были сбиты над Крымом, а один над Белгородской областью.

    Кроме того, в Курской и Мурманской областях в период с 10.05 до 11.40 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных аппарата.

    29 января 2025, 03:44 • Новости дня
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске

    В Красноармейске украинские войска взорвали шахту компании «Метинвест»

    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    @ Alexander Rekun/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска взорвали угольную шахту, принадлежавшую олигарху Ренату Ахметову, что угрожает металлургической промышленности страны.

    Украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске, передает РИА «Новости». По словам военно-политического эксперта Яна Гагина, предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Гагин отметил, что шахта обеспечивала углем металлургическую промышленность Украины и экспортировала продукцию за границу. «Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – заявил эксперт. Он добавил, что ВСУ назвали другую причину подрыва: предотвращение использования шахты российскими силами для наступления.

    Гагин подчеркнул необходимость обследования шахты после освобождения Красноармейска. Он выразил надежду на возможность восстановления объекта и оценку остаточных ресурсов угля.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении компании отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы. Комплекс у Покровска (украинское название Красноармейска) ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь.

    Коментарии (24)
    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    29 января 2025, 06:10 • Новости дня
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска саботировали приказы атаковать российские позиции

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ в районе Волчанска отказались выполнять приказы командования атаковать позиции российских войск, ссылаясь на нехватку ресурсов и плохие погодные условия, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщил Марочко, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские военные в районе Волчанска вместо того, чтобы вести наступательные действия, предпочитают обороняться, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что из штаба сухопутных войск Украины в Волчанск уже направлена инспекционная группа для расследования случаев саботажа.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что освобождение Двуречной в Харьковской области открывает перед российскими войсками прямую дорогу для наступления на Волчанск.

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    29 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Кличко обвинил ставленника Зеленского в попытке захвата контроля над Киевом

    Кличко обвинил нового главу КГВА в попытке захвата контроля над Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил нового главу Киевской городской военной администрации (КГВА) в дестабилизации управления городом и попытке перехватить полномочия мэра.

    Кличко выразил недовольство тем, что назначенный Зеленским новый начальник КГВА, не обладающий военным образованием и опытом, заменил на должности боевых генералов и блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов, передает ТАСС.

    «Новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов – восстановления поврежденных домов и инфраструктуры, компенсации пострадавшим жильцам», – заявил Кличко.

    По его словам, это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. Кличко также отметил, что новый глава администрации пытается перехватить полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации, нарушая закон.

    Кличко добавил, что люди из окружения главы Украины Владимира Зеленского занимаются политическими интригами, и эти процессы становятся критическими для ситуации в Киеве. Однако он не уточнил, какой именно инцидент стал причиной столь резкой критики.

    Напомним, в конце декабря Владимир Зеленский сменил главу Киевской городской администрации, назначив Тимура Ткаченко вместо Сергея Попко. В октябре Виталий Кличко упрекнул офис Зеленского в давлении на журналистов.

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    29 января 2025, 09:09 • Новости дня
    На Украине предупредили о последствиях для СМИ из-за заморозки помощи США

    Украинские СМИ оказались под угрозой монополизации из-за заморозки американской помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Почти 90% украинских СМИ зависели от западных грантов, что станет критически заметно после трехмесячной заморозки американской помощи, и вызывает опасения из-за возможной монополизации медиапространства на Украине, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    По словам Романюк, почти девять из десяти украинских средств массовой информации существовали за счет грантового финансирования, передает РИА «Новости».

    Она рассказала, что в первый год военного конфликта рекламный рынок в стране сократился на 92%, в частности, в сфере онлайн-медиа, и до сих пор не восстановился.

    Региональные медиа, по информации Романюк, получают доход от рекламы на уровне от трех до десяти процентов, что недостаточно для выживания. Такая ситуация может ослабить контроль над властями через СМИ и привести к монополизации медиапространства, предупреждает она.

    Романюк также выразила опасения, что ослабление украинских медиа может привести к попыткам захвата медиапространства, чтобы превратить медиа в инструмент влияния.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам.

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    29 января 2025, 09:23 • Новости дня
    Русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана СВО
    Русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Роман Бурцев, известный как русский двойник Леонардо Ди Каприо, стал ветераном СВО, получив соответствующее удостоверение после возвращения с боевого задания.

    Известный в интернете как русский двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана боевых действий на спецоперации, передает RT со ссылкой на Life.ru.

    Бурцев, который ранее участвовал в боевых действиях, отметил, что это событие стало для него очень приятным.

    Он также рассказал, что недавно вернулся с боевого задания, а удостоверение ему вручили в обычной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.

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    29 января 2025, 16:51 • Новости дня
    На Украине арестовали имущество сына Порошенко

    Имущество Алексея Порошенко арестовали за игнорирование повесток военкомата

    На Украине арестовали имущество сына Порошенко
    @ Максим Никитин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко, Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства.

    На Украине арестовали имущество Алексея Порошенко, сына экс-президента Петра Порошенко, сообщает ТАСС. Арест связан с тем, что он игнорировал повестки, направленные ему Печерским райвоенкоматом Киева. В связи с этим Порошенко также был наложен административный штраф в размере 51 тыс. гривен, что эквивалентно приблизительно 1200 долларов.

    Представитель Министерства юстиции постановил взыскать штраф с Алексея Порошенко и, руководствуясь статьей 56 закона «Об исполнительном производстве», наложить арест на все принадлежащее ему имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования. В украинских СМИ также сообщили, что Алексею Порошенко выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов.

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    29 января 2025, 00:09 • Новости дня
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    @ Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    «Если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И заблокирую финансовую помощь Украине как таковую», – приводит ТАСС слова Фицо.

    Ранее он поднимал вопрос о возможности отмены антироссийских санкций ЕС как меры воздействия на Украину для восстановления газового транзита. Эта тема также обсуждалась в контексте переговоров, которые ЕК намерена провести с Украиной по вопросу поставок газа в Европу с привлечением не только Словакии, но и Венгрии.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Позднее Фицо и Еврокомиссия обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу.


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    29 января 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника, перекрывая воздушные угрозы над девятью регионами, включая Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью (47 единиц) и Брянской областью (27 единиц).

    Кроме того, были перехвачены 11 беспилотников над Смоленской областью, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три беспилотника – над Нижегородской и Калужской областями.

    По одному беспилотнику было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики. Кроме того, на территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника.

    Коментарии (3)
    29 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о бездействии Байдена в начале конфликта на Украине
    Зеленский заявил о бездействии Байдена в начале конфликта на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский в интервью Fox News обвинил бывшего президента США Джо Байдена в оставлении Украины без поддержки в начале конфликта.

    Зеленский заявил, что в начале конфликта на Украине страна сражалась в одиночку из-за бездействия бывшего президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он предупреждал Байдена о необходимости принятия превентивных мер против России, чьи войска накапливались на границе с Украиной.

    Зеленский отметил, что просил у США оружие, однако получил отказ. Это, по его мнению, привело к тому, что украинцы в начале конфликта оказались оставлены без поддержки и вынуждены были сражаться в одиночку.

    В интервью также упоминалось, что эти критические замечания в адрес демократов прозвучали на фоне прихода к власти в США президента Дональда Трампа, что стало неожиданным поворотом, учитывая прежние теплые отношения Зеленского с демократами.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит украинцев и мировое сообщество в заблуждение. По его словам, в Киеве утверждают, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда войска РФ стояли под столицей Украины. Однако на самом деле этот документ Зеленский подписал несколькими месяцами позже, когда Россия уже отвела свои войска от Киева.

    Кроме того, российский лидер отметил, что администрация Байдена могла повлиять на решение Украины отказаться от стамбульских договоренностей 2022 года, что привело к продолжению конфликта.

    Коментарии (10)
    29 января 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии около Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 520 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

    При этом противник потерял до 30 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Тополями, Лозовой, Зеленым Гаем в Харьковской области и Григоровкой в ДНР.

    Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ «Нота». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Верхнекаменского, Янтарного, Орехово-Василевки и Часова Яра в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Разлива и Константинополя в ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. Днем ранее российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. А в минувшие выходные подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    29 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

    По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».

    Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

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    29 января 2025, 13:00 • Новости дня
    Скачко: Украинские медиа без американских грантов ждет борьба за выживание

    Политолог Скачко: Украинские СМИ без западных грантов обречены на естественный отбор

    Скачко: Украинские медиа без американских грантов ждет борьба за выживание
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские СМИ не полностью справились с задачей по ментальному превращению Украины в «анти-Россию». Поэтому всех деятелей медиарынка ждет борьба за выживание на фоне массовых сокращений и урезания бюджетов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине забили тревогу из-за заморозки американского финансирования СМИ.

    «Судя по всему, теперь все украинские СМИ перейдут на ограниченное финансирование из одного источника. Это, в свою очередь, будет сопровождаться увольнениями, сокращениями, урезанием бюджетов и борьбой за каждое место в СМИ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Какой это будет источник? Теоретически это действующая власть и финансово-промышленные группы, поддерживающие Зеленского. Однако они и сами в немалой степени сидят на западных грантах. Так что в результате мы увидим очень урезанную версию прежнего украинского медиарынка», – заметил он.

    «Еще одни интересанты – силы, видящие лидера в экс-президенте Петре Порошенко. Купить украинские СМИ может и группа, поддерживающая экс-председателя Рады Дмитрия Разумкова. В областные СМИ будут вкладываться, скорее всего, влиятельные и богатые сторонники мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировал собеседник.

    «Стоит отметить, что немалая часть этих СМИ – это пропагандисты и агитаторы. И будущие владельцы могут посчитать, что не все из них справились с задачей по ментальному превращению Украины в «анти-Россию». Поэтому перекупят далеко не всех. На украинском медиарынке искусственным методом запущен естественный отбор», – подчеркнул эксперт.

    Ранее директор Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи. «В первый же год военного конфликта рекламный рынок упал – в частности в сфере онлайн-медиа на 92%. И до сих пор он не возродился», – указала она, добавив, что региональные медиа получают доход от рекламы на уровне 3-10%, чего не хватит для работы.

    Романюк опасается «монополизации медиапространства», которое раньше контролировали «пять крупных олигархов», сообщает РИА «Новости». «Может быть, кто-то захочет воспользоваться ситуацией, чтобы захватить медиапространство и превратить в инструмент влияния», – предположила она.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам, мотивируя это борьбой с инфляцией и снижением стоимости жизни. Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило все проекты на Украине.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, считает, что такое решение по Украине – сигнал Вашингтона о недовольстве политикой офиса Владимира Зеленского.

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