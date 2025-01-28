Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
ВС России поразили аэродромы, цеха производства БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 15 снарядов американской РСЗО HIMARS и 64 беспилотника.
С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотников, 590 ЗРК, 20 870 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Отметим, что накануне ВС России также поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА.
В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове, а днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.