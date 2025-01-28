ВС России поразили аэродромы, цеха производства БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 15 снарядов американской РСЗО HIMARS и 64 беспилотника.

С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 635 беспилотников, 590 ЗРК, 20 870 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21 022 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 853 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Отметим, что накануне ВС России также поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА.

В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове, а днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.