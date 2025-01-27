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ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того удары наносились по базе горючего ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре американских снаряда РСЗО HIMARS и 64 беспилотника
С начала спец операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотник, 590 ЗРК, 20858 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове. А днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.