ВС России поразили аэродромы и цеха сборки украинских БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по базе горючего ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты четыре американских снаряда РСЗО HIMARS и 64 беспилотника

С начала спец операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотник, 590 ЗРК, 20858 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове. А днем ранее российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ.