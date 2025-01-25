Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

«Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

«Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.