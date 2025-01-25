Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.4 комментария
ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове
Российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области Украины
Российские силы нанесли удары по военному аэродрому в Староконстантинове ночью, что привело к взрывам и детонации, рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, удары пришлись на аэродром, где помимо взлетно-посадочной полосы есть ремонтные цеха для производства беспилотников и укрытия для тяжелой военной техники, передает РИА «Новости».
«Староконстантинов Хмельницкой области получил свою порцию прилетов. Ночью прилетело в военный аэродром», – заявил Лебедев.
В результате атаки возникли большие выбросы пламени и продолжительная детонация.
По словам Лебедева, после ударов в микрорайоне Веснянка было замечено множество машин скорой помощи, что указывает на возможные потери среди военных, связанных с работой на аэродроме.
Ранее российские войска поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников.