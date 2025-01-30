  • Новость часаАмериканские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
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    «Для нашего спасения была организована целая спецоперация»
    В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы
    ВСУ атаковали Энергодар с помощью дрона-камикадзе
    Токаев посетит Москву на 80-летие Победы
    Минобороны: ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Путин поддержал проект «Речные магистрали»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Эта попытка забросить мостик на ту сторону реки, мосты на которой сожжены давно и бесповоротно, – это нечто интуитивное, вроде как положить платок, смоченный в холодной воде, на пылающий лоб.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    12 комментариев
    30 января 2025, 16:41 • Новости дня

    ВСУ атаковали Энергодар с помощью дрона-камикадзе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные произвели атаку на город Энергодар, на территории которого располагается Запорожская атомная электростанция, сообщил врио главы города Максим Пухов.

    Киевский режим атаковал Энергодар с помощью дрона-камикадзе, пояснил Пухов, передает ТАСС. По его словам, в результате нападения никто не пострадал, возгорания не последовало.

    Несколькими днями ранее ВСУ также использовали дрон для атаки на Энергодар, его сбили.

    29 января 2025, 18:01 • Новости дня
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    В Часовом Яре обнаружены убитые наемники с флагами США
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У уничтоженных предполагаемых украинских военнослужащих в Часовом Яре обнаружили флаги Соединенных Штатов, заявил командир 2-го мотострелкового батальона (МСБ ТРО) 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО Зелимхан Батукаев (группа Шустрого спецназа «Ахмат»).

    «Когда мы начали продвигаться в сам лагерь, уже ни одного убитого противника мы не обнаружили с украинским флагом, зато были американские флаги. Я на 99% уверен, что это не украинцы», – сказал Батукаев ТАСС.

    Батукаев также отметил, что подобная ситуация была замечена и в Артемовске, где большинство убитых противников были наемниками. По словам комбата, на юго-востоке города трое военных ВСУ сдались в плен. Они не понимают, за что воюют, отметил он.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР. В ходе зачистки бункера в Часовом Яре, в котором укрывались офицеры НАТО, предположительно, был убит польский генерал Адам Марчак.

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    30 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    Минобороны указало на попытку Зеленского отсрочить каскадное обрушение фронта в Донбассе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе только снижением минимального возраста для мобилизации с 25 до 18 лет, указало российское Минобороны.

    Снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Под давлением Запада киевский режим решил поменять законы, чтобы снизить возраст мобилизации. Численность новобранцев, поступающих в учебные центры ВСУ, не превышает 30 тыс. человек в месяц.

    Даже с учетом активизации работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на протяжении последних шести месяцев эта цифра остается неизменной.

    Такие условия, подчеркнули в ведомстве, вынуждают направлять новобранцев без должной подготовки на линию боевого соприкосновения, что ведет к дальнейшему сокращению численности ВСУ.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, в частности, введение добровольного контракта для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    30 января 2025, 09:19 • Новости дня
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    Ряд стран ЕС предложил включить импорт газа из России в сделку по Украине
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить импорт российского трубопроводного газа в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По мнению официальных лиц, это поможет снизить цены на энергоносители и стимулирует обе стороны сохранять перемирие.

    Включение газа в текст соглашения рассматривается как стратегический шаг для стабилизации экономической ситуации в регионе и укрепления политических позиций сторон.

    Ранее некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете, если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через украинскую территорию в Словакию.

    Тем временем цена на газ в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров.

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    30 января 2025, 08:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие

    Мирошник: После удара ВСУ по Кременной большая часть города осталась без света

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, есть раненые, повреждены жилые дома и административное здание, большая часть города осталась без света, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил в своем Тelegram-канале , что ВСУ выпустили более 30 снарядов с кассетной боевой частью по спальному кварталу в Кременной.

    По его данным, в результате обстрела серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание, известно об одном раненом гражданском жителе.

    В настоящее время значительная часть города осталась без энергоснабжения. Местные власти продолжают обход домов, эвакуацию жителей и принимают меры по ликвидации последствий обстрела.

    Ране системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью.

    Также сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области, пострадавших и разрушений нет.

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    30 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    Минобороны: За последние полгода ВСУ каждый месяц теряют не менее 50 тыс. человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно, сообщило Министерство обороны.

    Численность потерь украинских сил за последние полгода составляет более 50 тыс. человек ежемесячно, в то время как приток новобранцев заметно ниже и составляет около 30 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ стабильно превышают 50 тыс. человек, в январе 2025 года эти потери составили 51 тыс. 960 человек, в декабре 2024 года – 48 тыс. 470 человек, а в ноябре 2024 года этот показатель достигал 60 тыс. 805 человек.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    30 января 2025, 16:01 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Украину вымышленным государством
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Румынский политик Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты, заявил, что Украина является вымышленным государством, и выразил мнение о возможных изменениях границ в регионе, сообщило издание «Украинская правда».

    «Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», – заявил Джорджеску в своем выступлении. Он также выразил поддержку идее раздела Украины и изменения границ в регионе. На вопрос о том, верит ли он в возможное изменение границ, политик ответил утвердительно, передают «Известия».

    Джорджеску отметил, что мир меняется, и в будущем границы могут быть пересмотрены. Он добавил, что у Румынии есть интересы в Северной Буковине и Буджаке, а также в Северном Марамуреше, который ранее был частью Закарпатья.

    Политик также упомянул Львов, который, по его мнению, может остаться с Польшей, и Малороссию.

    Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности Европы из-за своих политических действий, включая газовое сотрудничество с соседними странами, а издание American Thinker обвинило украинское правительство в коррупции и преступности, отмечая, что действия Зеленского и его режима поставили мир на грань катастрофы.

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    30 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева

    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева и блокировании восстановления

    Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о нарастающем давлении на местные власти украинской столицы со стороны правоохранительных органов, обвинив их в манипуляциях и нарушениях.

    Кличко заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    По его словам, окружение Зеленского пытается дестабилизировать власть в Киеве и разрушить местное самоуправление.

    Кличко отметил, что новый глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко блокирует восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры, что приводит к проблемам в управлении городом.

    Мэр Киева также подчеркнул, что давление со стороны правоохранителей усилилось недавно, и они используют манипуляции, ложь и фиктивные уголовные дела для дискредитации местной власти.

    Кличко сообщил, что в следственных действиях против киевских властей задействованы все силовые структуры Украины.

    Ранее Кличко обвинил нового главу Киевской городской военной администрации в дестабилизации управления городом и попытке перехватить полномочия мэра.

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    29 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Экс-замначальника региональной таможни на Украине насильно мобилизовали

    В Луцке бывшего замначальника Буковинской таможни Терещука мобилизовали силой

    Tекст: Ольга Иванова

    На западе Украины в Волынской области сотрудники военкомата насильно задержали экс-замначальника Буковинской таможни Юрия Терещука, когда он находился около спортзала.

    СМИ сообщили о том, что в Луцке Волынской области сотрудники военкомата насильно мобилизовали Юрия Терещука, бывшего заместителя начальника Буковинской таможни. Как передает издание «Страна.ua», задержание произошло возле спортзала, где обычно тренируется Терещук, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства.

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    30 января 2025, 08:25 • Новости дня
    ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

    Украинская ракета была сбита ночью силами ПВО в небе над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил оперштаб Курской области.

    Представители оперативного штаба сообщили в Telegram-канале, что ракету сбили ночью, она была успешно уничтожена в воздухе.

    Ранее российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

    Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым.

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    30 января 2025, 16:33 • Новости дня
    В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота

    Полиция Словакии задержала украинца по подозрению в подготовке госпереворота

    В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворота
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, его депортируют, сообщил портал Dennik N.

    По данным Dennik N, полиция Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в причастности к подготовке государственного переворота в стране, передает ТАСС.

    Руководитель словацкой полиции Яна Машкарова заявила, что украинского гражданина необходимо выдворить из страны в кратчайшие сроки. В настоящее время сотрудники пограничной полиции Словакии занимаются процедурой административного выдворения задержанного.

    На прошлой неделе в столице Словакии Братиславе прошли массовые протесты против правительства Роберта Фицо, которые организовала проукраинская организация «Мир Украине», собравшая 60 тыс. человек.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность организации «майдана» в Словакии.

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    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    AT: Мир оказался на грани катастрофы из-за Зеленского

    American Thinker: Действия Зеленского и его режима привели мир к катастрофе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действия президента Украины Владимира Зеленского и его режима поставили мир на грань катастрофы, утверждает издание American Thinker, обвиняя украинское правительство в коррупции и преступности.

    Как передает РИА «Новости», издание American Thinker опубликовало статью, в которой обвиняется президент Украины Владимир Зеленский и его режим в том, что они поставили мир на грань катастрофы. В статье описывается, что Зеленский возглавляет «преступное государство», а коррупция в стране является одной из главных причин текущих глобальных проблем.

    «Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», – говорится в материале.

    Кроме того, обозреватель издания призвал к началу переговоров для скорейшего завершения боевых действий, а также к прекращению военной и финансовой поддержки Киева со стороны западных стран. Он считает, что дипломатическое решение и отказ от поддержки помогут стабилизировать ситуацию в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский вводит в заблуждение украинцев и мировое сообщество, утверждая, что декрет о запрете переговоров с Россией был подписан, когда российские войска стояли под Киевом, хотя на самом деле он был подписан позже, после отвода войск.

    Американский обозреватель Тэд Снайдер считает, что экс-глава США Джо Байден и Владимир Зеленский обязаны объяснить свои решения, связанные с продолжением конфликта на Украине и отказом от переговоров с Москвой.

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    29 января 2025, 23:28 • Новости дня
    На Украине предложили продлить сроки медкомиссии для ограниченно годных

    Украинские депутаты предложили продлить до 5 июня медкомиссию для ограниченно годных

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Украины зарегистрировали законопроект о продлении сроков медкомиссии для военнообязанных, признанных ограниченно годными, до 5 июня 2024 года, что вызвало недовольство среди граждан и депутатов.

    Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, продлевающий сроки прохождения медкомиссии для ограниченно годных до 5 июня 2024 года, пишет РИА «Новости». Это решение предпринято в ответ на текущую неразбериху и критику процесса мобилизации. Алексей Гончаренко, депутат украинского парламента, подчеркнул необходимость срочного рассмотрения этого вопроса.

    Государственное министерство обороны Украины в апреле 2024 года установило, что граждане с ограниченной годностью должны пройти повторную медкомиссию до февраля 2025 года. Таким образом, те, кого комиссия признает годными, будут обязаны служить в ВСУ. Алексей Гончаренко отметил в своем Telegram-канале, что «нацбезопасности и обороны регистрирует законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня», добавив, что происходящее сейчас является бардаком и издевательством.

    Ирина Верещук, замруководителя офиса президента Украины, сообщила, что законопроект предусматривает также отмену повторного прохождения комиссии для ограниченно годных до 25 лет. Этот шаг нацелен на упрощение процедуры для молодых военнообязанных.

    Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, требует обновления данных военнообязанных в военкоматах в течение 60 дней. Повестки будут считаться врученными даже в случае невозможности личного вручения, а уклонисты могут лишиться права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в документе отсутствуют, что вызвало волну недовольства среди депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году украинские власти мобилизовали около 200 тыс. человек, отклонив предложение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о значительном увеличении мобилизации. В Одессе на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову появились надписи с призывами к их демонтажу, аналогичный призыв был нанесен и на памятник апельсину. Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, ссылаясь на нехватку живой силы, но офис Зеленского с этим не согласен, считая, что проблема заключается в недостатке вооружений.

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    30 января 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала в Подмосковье диверсанта за серию поджогов военных объектов

    ФСБ задержала в Подмосковье диверсанта, который по заданию СБУ поджег военные объекты

    Tекст: Вера Басилая

    В Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции, сообщил ЦОС ФСБ.

    В Подмосковье задержали гражданина России 1979 года рождения, совершившего серию диверсионных актов по указанию СБУ, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению ЦОС ФСБ, обвиняемый был вовлечен в диверсионную деятельность, направленную на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России.

    По данным силовых служб, в 2023 году задержанный установил контакт с сотрудником СБУ через интернет. Под руководством куратора он прошел обучение мерам конспирации и изготовлению самодельных зажигательных устройств. По поручению СБУ он поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и складское помещение компании, производящей продукцию для Министерства обороны России.

    Организаторы из СБУ обещали диверсанту поддельные документы для выезда в Европу, однако после последней диверсии куратор перестал выходить с ним на связь. Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия».

    Ранее ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за связь с украинской разведкой. В Новороссийске сотрудники ФСБ задержали мужчину с самодельным взрывным устройством, который планировал теракт по указанию проукраинской террористической организации.

    Также 18-летнего Гагика Григоряна из Курска приговорили к семи годам в колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей за госизмену и приготовление к теракту.

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    30 января 2025, 08:39 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о неэффективности стандартов НАТО на Украине

    Пленный украинский военный заявил о неэффективности стандартов НАТО в боевых условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Взятый в плен украинский военный Игорь Парфентьев, обучавшийся зарубежными инструкторами на полигоне в Житомирской области, заявил об отсутствии действенности стандартов НАТО в условиях конфликта на Украине.

    Военнослужащий вооруженных сил Украины Игорь Парфентьев, взятый в плен, сообщил, что при обучении украинских военных американскими инструкторами стандарты НАТО оказываются неэффективными в боевых условиях на Украине. Парфентьев проходил подготовку на одном из полигонов в Житомирской области, где наблюдал военные учения, проводимые американцами для украинских военных. Пленный отметил, что среди обучаемых были разнообразные люди, включая алкашей, наркоманов и обычных людей, передает ТАСС.

    По его словам, украинские инструкторы, майоры и старшие лейтенанты в целом соглашались с тем, что объясняют американцы, но не видели практической пользы от стандартов НАТО в войне на Украине. Парфентьев также рассказал, что на полигоне встречал американцев с разными взглядами, среди которых были как сочувствующие Украине и русским, так и те, кто хотел «убивать русских».

    Ранее командир 155-й бригады ВСУ рассказал о дезертирстве 1,7 тыс. солдат из-за недостатка техники после учений во Франции.

    Британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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