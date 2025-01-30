Украинские депутаты предложили продлить до 5 июня медкомиссию для ограниченно годных
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали законопроект, продлевающий сроки прохождения медкомиссии для ограниченно годных до 5 июня 2024 года, пишет РИА «Новости». Это решение предпринято в ответ на текущую неразбериху и критику процесса мобилизации. Алексей Гончаренко, депутат украинского парламента, подчеркнул необходимость срочного рассмотрения этого вопроса.
Государственное министерство обороны Украины в апреле 2024 года установило, что граждане с ограниченной годностью должны пройти повторную медкомиссию до февраля 2025 года. Таким образом, те, кого комиссия признает годными, будут обязаны служить в ВСУ. Алексей Гончаренко отметил в своем Telegram-канале, что «нацбезопасности и обороны регистрирует законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня», добавив, что происходящее сейчас является бардаком и издевательством.
Ирина Верещук, замруководителя офиса президента Украины, сообщила, что законопроект предусматривает также отмену повторного прохождения комиссии для ограниченно годных до 25 лет. Этот шаг нацелен на упрощение процедуры для молодых военнообязанных.
Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, требует обновления данных военнообязанных в военкоматах в течение 60 дней. Повестки будут считаться врученными даже в случае невозможности личного вручения, а уклонисты могут лишиться права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в документе отсутствуют, что вызвало волну недовольства среди депутатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году украинские власти мобилизовали около 200 тыс. человек, отклонив предложение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного о значительном увеличении мобилизации. В Одессе на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову появились надписи с призывами к их демонтажу, аналогичный призыв был нанесен и на памятник апельсину. Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, ссылаясь на нехватку живой силы, но офис Зеленского с этим не согласен, считая, что проблема заключается в недостатке вооружений.