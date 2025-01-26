Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!6 комментариев
ВСУ атаковали Энергодар дроном
Дрон ВСУ сбит в центре Энергодара
В центре Энергодара сбит дрон ВСУ, атака не привела к разрушениям и пострадавших нет.
ВСУ вновь атаковали Энергодар, передает РИА «Новости». Дрон был сбит в центре города, но его детонация произошла в небе, поэтому разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов.
Пухов отметил, что это уже вторая атака за неделю, и обе были нацелены на центр города, где продолжается мирная жизнь. Он подчеркнул, что задача таких атак – нарушить нормальное функционирование города и создать панику среди горожан.
«Уважаемые энергодарцы, будьте предельно внимательны и осторожны. Убедитесь, что небо над вами чисто. Избегайте открытых пространств. Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!» – добавил Пухов.
Ранее украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в селе Чапаевка Запорожской области, оставив без электроэнергии полторы тысячи абонентов.