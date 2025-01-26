ВСУ атаковали Энергодар дроном

Дрон ВСУ сбит в центре Энергодара

Tекст: Ольга Иванова

ВСУ вновь атаковали Энергодар, передает РИА «Новости». Дрон был сбит в центре города, но его детонация произошла в небе, поэтому разрушений и пострадавших нет, сообщил врио главы города Максим Пухов.

Пухов отметил, что это уже вторая атака за неделю, и обе были нацелены на центр города, где продолжается мирная жизнь. Он подчеркнул, что задача таких атак – нарушить нормальное функционирование города и создать панику среди горожан.

«Уважаемые энергодарцы, будьте предельно внимательны и осторожны. Убедитесь, что небо над вами чисто. Избегайте открытых пространств. Зло, уверен, будет искоренено и наказано. Победа будет за нами!» – добавил Пухов.

Ранее украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в селе Чапаевка Запорожской области, оставив без электроэнергии полторы тысячи абонентов.