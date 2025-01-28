На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

Tекст: Алексей Дегтярев

На трети закрепленных за муниципалитетами участков анапского побережья новых выбросов мазута не обнаружено, но в зонах ответственности ряда муниципалитетов, таких как Армавир, Краснодар, Лабинский, Курганинский и другие, зафиксированы незначительные выбросы, передает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Уточняется, что выбросы представляют собой мелкие фракции мазута – капли, которые можно обнаружить на береговой линии.

До этого в МЧС сообщали, что со дна Черного моря в районе причала Витязево водолазы собрали более 1,4 тонны мазута. Власти намереваются утилизировать танкер «Волгонефть-239», начиная с кормы судна, а затем начнут подъем носовой части и частей «Волгонефти-212».