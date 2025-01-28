РСТ сообщило об отсутствии массовых изъятий продуктов у туристов из ЕС

Глава РСТ: Изъятия съедобных сувениров из ЕС редки, но внимательность важна

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал россиян быть внимательными при ввозе продуктов из стран Евросоюза, чтобы избежать возможных проблем на таможне, пишет РСТ.

Вице-президент союза Дмитрий Горин отметил, что хотя случаи изъятия продуктов единичны, туристы должны обращать внимание на различия в правилах ввоза пищевых продуктов в разные страны.

По словам Горина, следует соблюдать таможенные формальности при ввозе конфет, сыра, хамона и других съедобных сувениров. Он подчеркнул, что «правила везде разные, в том числе ограничения по ввозу тех или иных пищевых продуктов».

Вице-президент РСТ также отметил, что конфискованные продукты отправляют на уничтожение, но туристов за это штрафовать не будут. Генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов добавил, что туристам не стоит беспокоиться о штрафах, если их багаж окажется с запрещенными продуктами.

С 20 января 2025 года Россия ввела запрет на ввоз животноводческой продукции из Европейского союза из-за угрозы ящура и приостанавливает сертификацию восприимчивых животных.

Россельхознадзор сообщил, что введенный запрет распространяется и на ввоз данной продукции гражданами для личных нужд.

Таможенные органы России начнут возвращать посылки из стран Европейского союза, содержащие животноводческую продукцию, в страны отправления.