Банк ING продал российские активы с убытком в 700 млн евро

Банк ING продал российские активы компании Global Development с убытками в 700 млн евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, банк ING завершил процесс выхода с российского рынка, продав свои активы компании Global Development. Это решение было принято в контексте сложившейся геополитической ситуации и привело к значительным финансовым потерям для банка в размере 700 млн евро.

После начала конфликта на Украине в 2022 году ING существенно сократил свою активность в России: перестал принимать новых клиентов и уменьшил кредитование более чем на 75%. Российское отделение банка было отрезано от международных систем и сетей ING.

Генеральный директор ING Стивен ван Рейсвейк еще два года назад выразил мнение о невозможности развития бизнеса в России. Он подчеркнул, что разрыв отношений с российскими клиентами потребовал бы значительных финансовых затрат. Компания обслуживала только корпоративных клиентов.

Согласно пресс-релизу ING, завершение продажи ожидается в третьем квартале этого года. Подписанное соглашение с инвестором также включает условия по управлению персоналом в российском филиале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец IKEA продал последний актив в России, завершив таким образом свое присутствие на российском рынке. Компания Unilever решила уйти с российского рынка из-за невозможности контролировать свои бренды и активы в условиях западных санкций.