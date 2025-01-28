Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.2 комментария
Банк ING продал российские активы с убытком в 700 млн евро
Банк ING продал российские активы компании Global Development с убытками в 700 млн евро
ING продал свои активы в России компании Global Development, что приведет к убыткам в 700 млн евро, после значительного сокращения операций на фоне конфликта на Украине и отделения российского филиала от международных систем.
Как сообщает ТАСС, банк ING завершил процесс выхода с российского рынка, продав свои активы компании Global Development. Это решение было принято в контексте сложившейся геополитической ситуации и привело к значительным финансовым потерям для банка в размере 700 млн евро.
После начала конфликта на Украине в 2022 году ING существенно сократил свою активность в России: перестал принимать новых клиентов и уменьшил кредитование более чем на 75%. Российское отделение банка было отрезано от международных систем и сетей ING.
Генеральный директор ING Стивен ван Рейсвейк еще два года назад выразил мнение о невозможности развития бизнеса в России. Он подчеркнул, что разрыв отношений с российскими клиентами потребовал бы значительных финансовых затрат. Компания обслуживала только корпоративных клиентов.
Согласно пресс-релизу ING, завершение продажи ожидается в третьем квартале этого года. Подписанное соглашение с инвестором также включает условия по управлению персоналом в российском филиале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец IKEA продал последний актив в России, завершив таким образом свое присутствие на российском рынке. Компания Unilever решила уйти с российского рынка из-за невозможности контролировать свои бренды и активы в условиях западных санкций.