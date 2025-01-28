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Китай и Индия договорились обмениваться журналистами
Китай и Индия договорились обмениваться журналистами и решили возобновить паломничества в Тибет
Китай и Индия достигли соглашения об обмене журналистами и планируют возобновить паломничества индийцев в Тибет в 2025 году, а также продолжат сотрудничество по трансграничным рекам.
Китай и Индия согласились на упрощение процедур обмена журналистами между странами, сообщает Reuters.
По информации Министерства иностранных дел Китая, страны также договорились продолжать сотрудничество в вопросах трансграничных рек и поддерживать коммуникацию для проведения новой серии встреч в ближайшее время.
Кроме того, в заявлении отмечается, что стороны стремятся к возобновлению паломничеств индийских паломников к священным горам и озерам Тибета в 2025 году. Эти договоренности считаются важной составляющей для укрепления двусторонних отношений и взаимного доверия между двумя странами.
Соглашения были достигнуты на фоне более широкой дискуссии по улучшению сотрудничества в различных областях, включая культурные и гуманитарные обмены, что, как ожидается, поможет снизить напряженность между двумя странами.