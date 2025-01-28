Китай и Индия договорились обмениваться журналистами и решили возобновить паломничества в Тибет

Tекст: Вера Басилая

Китай и Индия согласились на упрощение процедур обмена журналистами между странами, сообщает Reuters.

По информации Министерства иностранных дел Китая, страны также договорились продолжать сотрудничество в вопросах трансграничных рек и поддерживать коммуникацию для проведения новой серии встреч в ближайшее время.

Кроме того, в заявлении отмечается, что стороны стремятся к возобновлению паломничеств индийских паломников к священным горам и озерам Тибета в 2025 году. Эти договоренности считаются важной составляющей для укрепления двусторонних отношений и взаимного доверия между двумя странами.

Соглашения были достигнуты на фоне более широкой дискуссии по улучшению сотрудничества в различных областях, включая культурные и гуманитарные обмены, что, как ожидается, поможет снизить напряженность между двумя странами.