Сенатор США предложил увеличить военный бюджет до 1 трлн долларов

Стало известно о намерении США увеличить военный бюджет до 1 трлн долларов к 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый глава комитета Сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер планирует добиться увеличения военного бюджета страны до более 1 трлн долларов в течение двух лет, передает ТАСС.

Уикер, представляющий штат Миссисипи, сообщил порталу Breaking Defense, что собирается увеличить бюджет примерно на 200 млрд долларов, добавляя по 100 млрд долларов ежегодно на оборону.

Сейчас утвержденный экс-президентом Джо Байденом военный бюджет на 2025 финансовый год составляет 895 млрд долларов. Уикер подчеркнул, что дополнительные средства пойдут на разработку новейшей системы противоракетной обороны «Железный купол», а также на инвестиции в кораблестроение, создание подводных лодок и нового поколения истребителей. Сенатор выразил уверенность, что обещание президента Дональда Трампа о восстановлении мира силой для предотвращения конфликтов будет обеспечено должным финансированием.

Кроме увеличения бюджета, Уикер намерен провести реформу военных закупок, изменив процедуру заключения контрактов Пентагоном. Он считает, что это сделает процесс более гибким и повысит конкуренцию среди производителей, предоставляя возможности для бизнесменов, подобных Илону Маску в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты усомнились в возможности США создать систему противоракетной обороны, аналогичную «Железному куполу», из-за технических и финансовых ограничений. В США заявили о том, что военные расходы вышли из-под контроля в мирное время, создавая финансовое бремя для страны. Китай назвал оборонный бюджет США угрозой мировой стабильности, критикуя его размер и влияние на международные отношения.