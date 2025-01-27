«Автоваз» выпустил Lada Vesta с новой шестиступенчатой трансмиссией

«Автоваз» произвел первые серийные Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Автоваз» произвел первые серийные автомобили Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач, сообщает ТАСС. Это первый случай в истории компании, когда данный вид трансмиссии внедряется на серийных автомобилях. Первая партия таких автомобилей сошла с конвейера 27 января, что стало важным этапом в развитии линейки Lada Vesta.

Новая шестиступенчатая коробка передач была разработана «дружественным поставщиком» и может передавать крутящий момент до 220 Нм. Для повышения качества работы коробки был доработан тросовый привод переключения передач.

Кроме того, «Автоваз» сообщил о планах установить новую трансмиссию на все типы кузова Lada Vesta. В будущем компания рассматривает возможность внедрения данной трансмиссии и на другие модели автомобиля Lada.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» допустил возможность создания нового бренда для коммерческих машин, чтобы расширить свой ассортимент. «Автоваз» успешно перевыполнил план на год, произведя более 525 тыс. автомобилей, что подтверждает его лидерство на рынке. Компания прекратила выпуск самой внедорожной версии «Нивы», сосредоточившись на актуальных моделях.