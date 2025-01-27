Лукашенко: Выборы прошли демократично, чтобы враг не прицепился

Лукашенко заявил, что ему «абсолютно фиолетово» признают или нет результаты выборов на Западе

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на прошедших президентских выборах в стране все было сделано демократично, передает РИА Новости.

По его словам, цель заключалась в том, чтобы ни у кого, даже у самых критично настроенных оппонентов, не было повода для претензий. Он подчеркнул, что были приложены значительные усилия для обеспечения прозрачности и честности выборов, чтобы «даже самый последний враг не прицепился».

Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, добавил, что признание или непризнание выборов странами Европейского союза для него не имеет значения, «абсолютно фиолетово», передает БелТА.

«Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как и начались. Вот это главное», – заявил Лукашенко.

«Если бы я сейчас сделал заявление, что я не признаю выборы в США и не признаю Трампа, что-нибудь в Америке бы изменилось? Или у вас там в Великобритании: вот я не признаю Стармера, и что? Что в Великобритании произойдет? Ничего. Точно так у нас ничего не произойдет», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что ситуация в Белоруссии не изменится из-за мнения Запада.

Ранее ЦИК Белоруссии признал выборы президента состоявшимися при явке в 85,69%, Александр Лукашенко победил на выборах с 86,82% голосов.

Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми».

Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.