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Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися
ЦИК Белоруссии признал выборы президента состоявшимися, явка составила 85,69 %
В голосовании на выборах Белоруссии приняло участие 5 млн 916 тыс. 195 избирателей или 85,69% избирателей, выборы признаны состоявшимися, победу одержал Александр Лукашенко, он набрал 86,82% голосов, сообщил председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.
По словам Карпенко, за Лукашенко проголосовали 5 млн 136 тыс. 293 избирателя, он побеждает на выборах главы государства, набирая 86,82% голосов. Общая явка избирателей составила 85,69%, что составляет 5 млн 916 тыс. 195 человек, передает ТАСС.
Карпенко подчеркнул, что выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися. Он также отметил, что на данный момент от граждан или наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Таким образом, процесс голосования и подсчета голосов прошел без серьезных инцидентов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.
Также сообщалось, что Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов.