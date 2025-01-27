Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.