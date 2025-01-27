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    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    13 комментариев
    27 января 2025, 12:25 • Новости дня

    Анонсирована встреча Путина с Бегловым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петербурга встретится с губернатором города Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент в понедельник посетит Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

    Путин запланировал рабочую встречу с Бегловым в ходе визита в город, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Предыдущая встреча президента и главы Петербурга проходила 7 июня 2024 года, перед началом заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Коментарии (3)
    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    25 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

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    24 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.

    В своем выступлении на заседании попечительского совета МГУ Путин заявил: «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны». При этом говоря о ситуации со средней зарплатой в вузе, президент посетовал, что она «все-таки отстает немножко от среднего по Москве», передает ТАСС.

    В связи с этим Путин задал вопрос о зарплатах в столице мэру Москвы Сергею Собянину. Тот ответил, что средняя зарплата в городе составляет 140- 160 тыс. рублей. «Да ладно? Больше!» – переспросил глава государства

    Собянин подтвердил, что это действительно средний уровень зарплат в Москве. В ответ Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что университет выполнил нормативы, но необходимо продолжать фокусировать внимание на этом вопросе, чтобы не отставать.

    Ранее сообщалось, что прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК.

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    24 января 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин выразил сомнения, что Трамп примет наносящие ущерб экономике США решения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что новый президент США Дональд Трамп будет принимать решения, которые могут нанести ущерб американской экономике.

    Отвечая на вопрос журналиста о последних заявлениях Трампа, в том числе о возможном обвале цен на нефть, Путин отметил, что Россия и США – сейчас одни из крупнейших производителей нефти в мире, но также и крупнейшие потребители энергоресурсов. «А это значит, как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, и слишком низкие цены тоже плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности возможности энергетических компаний», – пояснил президент.

    Всвязи с этим он выразил сомнение в том, что Трамп может принять решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. «Я сомневаюсь, что [Трамп] будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он не только умный, но и прагматичный человек, – подчеркнул российский лидер. – Я с трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин выразил желание встретиться с Трампом для обсуждения различных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. «Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – уточнил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Ранее Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Напомним, Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова награжден орденом «За доблестный труд», награду вручил президент России Владимир Путин.

    Торжественная церемония состоялась в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ, передает ТАСС.

    «МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», – сказал Путин на церемонии. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

    Указ о награждении вуза глава государства подписал еще в феврале 2024 года. Отмечается, что МГУ награжден за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

    Напомним, президент в пятницу прибыл в Московский государственный университет имени Ломоносова на заседание попечительского совета вуза.

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    25 января 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить скидку 50% на авиабилеты детям

    Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям до 12 лет

    Путин поручил обеспечить скидку 50% на авиабилеты детям
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по введению скидок на авиабилеты для детей до 12 лет, которые должны составлять не менее 50% от стоимости.

    Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

    Согласно поручению, скидка должна распространяться как на внутренние, так и на международные воздушные линии, если перелет осуществляется над территорией России. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад о принятых мерах должен быть представлен президенту до 1 февраля 2025 года.

    Ранее министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что с 10 января 2025 года все российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет по России. 21 декабря вице-премьер Виталий Савельев заявил, что правительство намерено обеспечить 50-процентную скидку на авиабилеты для детей до 12 лет.

    Напомним, Путин ранее поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

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    24 января 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти декретом запретили себе переговоры с Москвой, что делает любые договоренности с Киевом заранее нелегитимными.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что текущая украинская власть запретила сама себе переговоры с Москвой, и это создает риск юридической коллизии, которая может обесценить результаты переговоров с Киевом, передает ТАСС.

    «Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, – указал Путин. – А это значит, что и результат этих переговоров можно будет объявить нелегитимными».

    Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США. Однако, как считает президент, именно Киев создает препятствия для начала этих переговоров. Путин напомнил, что ранее президент Украины издал указ, запрещающий проведение переговоров, и это также усложняет возможность диалога.

    Ранее Путин назвал киевские власти узурпаторами, а в МИД посоветовали США применить санкции против нелегитимной власти в Киеве.

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    26 января 2025, 05:40 • Новости дня
    Трамп вновь заявил о готовности встретиться с Путиным

    Трамп сообщил о намерении вскоре обсудить с Путиным урегулирование конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп выразил желание вскоре обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он заявил о готовности встречаться немедленно, если это будет возможно. Трамп также добавил, что слышал о желании Путина увидеться и обсудить урегулирование украинского кризиса.

    Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул: «Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим». Кроме того, президент США отметил, что неоднократно контактировал с Владимиром Зеленским, указав на стремление украинской стороны к миру. По словам Трампа, Путин также заинтересован в прекращении войны.

    Трамп ранее не исключил прекращения поставок американского оружия Киеву и выразил готовность встретиться с Путиным в любое удобное время. Вместе с этим он допустил возможность ужесточения санкций в случае отказа России от сделки по Украине. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул открытость Москвы к диалогу с новой американской администрацией, акцентировав внимание на необходимости устранения первопричин кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отношения России и США балансируют на грани разрыва, но Москва видит обещания американского лидера Дональда Трампа реанимировать диалог, сообщали в российском МИД. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

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    24 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин присвоил экс-президенту Киргизии Акаеву звание заслуженного деятеля науки России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки РФ» бывшему президенту Киргизии и профессору Московского государственного университета (МГУ) Аскару Акаеву.

    В документе отмечается, что Акаев был удостоен звания «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Аскар Акаев занимал пост первого президента Киргизии, руководя страной с 1990 по 2005 год.

    Ранее Путин присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

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    27 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву

    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
    @ Maxim Shipenkov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что Лукашенко всегда является желанным гостем на российской земле, и выразил надежду на его скорый визит в Москву.

    «Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – добавил российский лидер.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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    24 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин заявил о невыполнении планов по инновационному кластеру МГУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ заявил, что не все запланированные мероприятия по созданию инновационного кластера и ремонту главного здания университета были выполнены.

    Путин подчеркнул, что лишь московские власти полностью выполнили свои обязательства, построив флагманский кластер «Ломоносов» и обеспечив комплексное благоустройство территории, передает ТАСС.

    В ходе заседания Путин напомнил, что в декабре 2020 года на предыдущем заседании совета было решено завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к юбилею МГУ. Однако, по его словам, не все намеченные планы удалось реализовать, включая капитальный ремонт главного здания, учебных корпусов и общежитий.

    Президент также отметил, что проект нового кампуса МГУ требует особого внимания, так как он составляет значительную часть от всей федеральной программы развития университетов. «У нас выделены средства на 25 кампусов, это 617 млрд рублей. Если реализовывать проект по кампусу МГУ, то это практически одна треть выделяемых ресурсов. Это значит, что нужно либо увеличивать финансирование, либо сокращать другие проекты», – добавил Путин

    Ранее Путин выразил надежду на появление дополнительных доходов в федеральном бюджете. Он наградил коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова орденом «За доблестный труд» и поздравил его с 270-летием.

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    26 января 2025, 14:53 • Новости дня
    Стало известно о планах Путина на неделе посетить регионы

    Путин посетит регионы и обсудит развитие беспилотной авиации на следующей неделе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе посетить различные регионы и обсудить развитие беспилотной авиации, а также принять участие в подготовке к 80-летию Победы.

    Путин на следующей неделе совершит ряд поездок по регионам, сообщает РИА «Новости». В рамках этих поездок глава государства намерен уделить внимание вопросам развития беспилотной авиации. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин», вышедшей на телеканале «Россия 1». Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок программы в своем Telegram-канале.

    Кроме того, в графике президента запланированы мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также Владимир Путин займется вопросами развития автомобилестроения.

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    Демографический обвал выносит Прибалтике приговор

    «Через пятнадцать–двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство», – заявляет президент Латвии, описывая катастрофическую демографическую ситуацию в своей стране. Почему граждане Латвии отказываются заводить детей и на что вместо поддержки рождаемости в первую очередь идут латвийские государственные расходы? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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