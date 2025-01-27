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Президенты Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана поздравили Лукашенко
Президенты Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах
Александр Лукашенко получил поздравления с переизбранием на пост президента Белоруссии от лидеров Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, высказавших пожелания успехов и развития дружественных отношений.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, передает ТАСС. Он пожелал белорусскому лидеру успехов в работе и реализации намеченных планов. В ходе телефонного разговора президенты обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей и нацелились на укрепление дружественных отношений.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил Лукашенко с переизбранием, сообщает пресс-служба таджикского лидера. Рахмон подчеркнул вклад Лукашенко в таджикско-белорусские отношения и выразил уверенность в дальнейшем прогрессе. Президент Таджикистана также направил поздравительную телеграмму, отметив уровень доверия белорусского общества к Лукашенко.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присоединился к поздравлениям. В телефонном разговоре он поздравил белорусского коллегу с убедительной победой и обсудил выполнение двусторонних договоренностей, достигнутых в прошлом году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Александра Лукашенко с победой. Лидеры обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по международным темам.
Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.