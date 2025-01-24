Песков анонсировал визит Путина в МГУ для награждения коллектива орденом

Эксперт назвал ближайшие задачи по устранению последствий разлива мазута в Черном море

Эколог Камилов: На Кубани предстоит восстановить пляжи, откуда был вывезен загрязненный битумом песок

Tекст: Олег Исайченко

«Проведена большая работа по устранению последствий экологического ЧС после разлива мазута в Черном море. Напомню, сначала в процесс включились правительство Краснодарского края и мэрия Анапы, а в последствии к ним присоединилось правительство России», – заметил Микаил Камилов, исполнительный директор движения «Экосистема».

По его словам, в первые сутки после катастрофы главной задачей было завершить операцию по спасению моряков, разобраться с тем, сколько мазута вытекло из разбившихся танкеров. «На море был шторм такой силы, что корабли попросту развалились на части, которые разбросало на большие расстояния», – объясняет он.

«Уже на следующий день на месте работало руководство Минтранса и Минприроды России. Был создан оперштаб, куда вошли МЧС, правительство Краснодарского края, а также представители общественности, в том числе волонтеры движения «Экосистема», – вспоминает спикер.

Общественник замечает: уже тогда было понятно, что мазут в скором времени будет выбрасываться на берег. «Но определить точное место выброса было очень сложно, если не невозможно. Поэтому все имеющиеся в регионе силы были приведены, что называется, в боевую готовность», – описывает собеседник.

«Сейчас работы по устранению последствий загрязнения продолжаются. Это в целом очень сложное дело, так как в море оказался топочный мазут М-100, такого в нашей стране еще не случалось», – акцентирует специалист.

Эксперт при этом подчеркивает: сегодня наблюдается позитивная динамика в ликвидации последствий аварии. «Мазута осталось не так уж и много. Не готов назвать точные цифры, но точно знаю, что пластов крупной фракции мазута, которые убираются техникой, уже не осталось. Есть только мелкая фракция», – детализирует он.

На этом фоне спикер называет основные задачи, которые предстоит реализовать в ближайшей перспективе. «Первостепенное – это оценка экологического ущерба. Этим занимается Росприроднадзор. Окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам будут названы, я думаю, только после ликвидации всех выбросов аварии», – полагает собеседник.

«Также одной из задач является восстановление пляжей, так как было вывезено большое количество загрязненного песка. На сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, в Минприроды России заявляют порядка 280 гектаров пляжей. Объем чистого нового песка – порядка 840 тысяч кубов, а толщина покрытия должна составить 20 сантиметров», – приводит данные спикер. Что касается популяции птиц и морских обителей, Камилов допускает, что их численность восполнится за один сезон естественным образом.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Открывая заседание, он выделил эту тему как одну из ключевых, отметив ее актуальность и важность.

Глава государства предоставил слово для доклада вице-премьеру Виталию Савельеву, который возглавляет правительственную комиссию. «Знаю, что вы и на месте бываете, и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня?», – спросил Путин у Савельева.

Савельев доложил, что на месте чрезвычайной ситуации развернут федеральный оперативный штаб под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. 19 января специалисты начали откачку мазута из танкера «Волгонефть-239». «Всего в четырех танках кормовой части судна находятся около 1400 тонн мазута. Мазут вывозили бетоновозами, далее перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации», – пояснил Савельев.

Он также указал, что по состоянию на 23 января откачано свыше 1100 тонн мазута, «то есть осталось откачать 300 тонн мазута». Осуществляется постоянный мониторинг акватории и береговой линии общей протяженностью более 955 километров. В очистке задействовано более пяти тыс. человек, 680 единиц техники, 28 плавсредств. Основные очаги выброса мазута на берег устранены, новых масштабных выбросов в настоящее время не зафиксировано. Собрано более 170 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.