Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы возобновили прием и отправку рейсов

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы сняли ограничения на прием и отправку рейсов

Tекст: Мария Иванова

По данным пресс-службы Росавиации, ограничения на прием и отправку воздушных судов были сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы в 10.30 мск, сообщает ТАСС. Временно введенные меры были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В сообщении Росавиации говорится, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это включало в себя строгий контроль всех этапов подготовки и выполнения полетов, а также координацию действий между различными службами.

Утром в пятницу Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова для обеспечения безопасности полетов, затем временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска были сняты.

Минобороны сообщило, что силы ПВО России за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами.