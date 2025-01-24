Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Пензы и Ульяновска
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы, Ульяновска и Саратова
В аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов.
Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на работу аэропортов Пензы, Саратова и Ульяновска. Как передает ТАСС, ограничения были сняты 24 января в 7.37 по московскому времени.
Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь сбила 121 украинский дрон над российскими регионами, аэропорт Уфы ввел временные ограничения на работу, а в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.