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Британский военный корабль сообщил об инциденте в Персидском заливе
Судно в Персидском заливе получило сигналы от военного корабля, требующего изменить курс, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 86 морских милях к северо-востоку от саудовского порта Рас-Таннура, передает ТАСС.
По информации UKMTO, капитан судна уведомил о приближении небольшого военного корабля, который посылал зеленые световые сигналы в сторону мостика.
Судно продолжает получать сигналы с требованием изменить курс в направлении иранских территориальных вод.
В связи с этим UKMTO рекомендовало судам в регионе соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно сообщать центру о любой подозрительной активности.
Летом прошлого года сообщалось об инциденте недалеко от побережья Йемена. Также управление морских торговых операций Британии при британских ВМС сообщало о нападении на судно у йеменского порта Моха.