Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне

Tекст: Александра Юдина

Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

«Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.