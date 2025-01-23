Путин поручил создать условия для бизнеса выше мировых стандартов

Tекст: Валерия Городецкая

Путин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где подчеркнул важность улучшения условий ведения бизнеса в стране, передает ТАСС. Глава государства заявил, что Россия должна соответствовать лучшим мировым практикам в этой области, а еще лучше – создавать новые стандарты, которые позволят быть конкурентоспособными на глобальном уровне.

«Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса. Здесь мы должны соответствовать лучшим мировым практикам. А лучше будет, если мы будем развиваться еще более высокими темпами и с лучшим качеством: не только соответствовать глобальным критериям, но и создавать эти критерии, быть в полной мере конкурентоспособными», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявлял о необходимости максимально сократить количество проверок российского бизнеса с учетом полной защиты прав россиян, а также он обещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса.