Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
Путин поручил создать условия для бизнеса выше мировых стандартов
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость улучшения условий ведения бизнеса в стране, чтобы они не только соответствовали мировым стандартам, но и превосходили их.
Путин выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, где подчеркнул важность улучшения условий ведения бизнеса в стране, передает ТАСС. Глава государства заявил, что Россия должна соответствовать лучшим мировым практикам в этой области, а еще лучше – создавать новые стандарты, которые позволят быть конкурентоспособными на глобальном уровне.
«Чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса. Здесь мы должны соответствовать лучшим мировым практикам. А лучше будет, если мы будем развиваться еще более высокими темпами и с лучшим качеством: не только соответствовать глобальным критериям, но и создавать эти критерии, быть в полной мере конкурентоспособными», – подчеркнул президент.
Ранее Путин заявлял о необходимости максимально сократить количество проверок российского бизнеса с учетом полной защиты прав россиян, а также он обещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса.