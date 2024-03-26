Путин потребовал максимально сократить число проверок бизнеса

Tекст: Елизавета Шишкова

«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», – передает его слова ТАСС.

В свою очередь генпрокурор Игорь Краснов заявил, что абсолютное большинство российских предпринимателей ведут свой бизнес честно и открыто.

«Когда предприниматель не отвлекается на проверяющих, исключаются злоупотребления, в том числе коррупционная составляющая, экономятся силы и ресурсы. В результате у него появляется больше времени и средств на развитие своего дела», – пояснил он.

Краснов добавил, что такие процессы сегодня происходят, а бизнес демонстрирует рост по многим позициям.

«В текущих условиях возврат к полномасштабным проверкам категорически неприемлем», – сказал он.

Генпрокурор уточнил, что в 2023 году из предложенных контролерами к проведению 98 тыс. внеплановых проверок и 150 тыс. плановых. На этот год прокурорами санкционировано менее трети. В основном согласованы те из них, которые необходимы для обеспечения общественной безопасности.

В связи с ростом числа индикаторов риска как самостоятельных оснований для внеплановых визитов проверяющих создается угроза возобновления массовых проверок бизнеса. При этом, добавил генпрокурор, нужно жестко пресекать их безосновательное установление и применение.

Напомним, в конце прошлого года правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса.