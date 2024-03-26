Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин потребовал максимально сократить число проверок бизнеса
Президент Владимир Путин заявил о необходимости максимально сократить количество проверок российского бизнеса, при этом права россиян должны быть полностью защищены, об этом он сказал на заседании коллегии Генпрокуратуры.
«Нужно максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг», – передает его слова ТАСС.
В свою очередь генпрокурор Игорь Краснов заявил, что абсолютное большинство российских предпринимателей ведут свой бизнес честно и открыто.
«Когда предприниматель не отвлекается на проверяющих, исключаются злоупотребления, в том числе коррупционная составляющая, экономятся силы и ресурсы. В результате у него появляется больше времени и средств на развитие своего дела», – пояснил он.
Краснов добавил, что такие процессы сегодня происходят, а бизнес демонстрирует рост по многим позициям.
«В текущих условиях возврат к полномасштабным проверкам категорически неприемлем», – сказал он.
Генпрокурор уточнил, что в 2023 году из предложенных контролерами к проведению 98 тыс. внеплановых проверок и 150 тыс. плановых. На этот год прокурорами санкционировано менее трети. В основном согласованы те из них, которые необходимы для обеспечения общественной безопасности.
В связи с ростом числа индикаторов риска как самостоятельных оснований для внеплановых визитов проверяющих создается угроза возобновления массовых проверок бизнеса. При этом, добавил генпрокурор, нужно жестко пресекать их безосновательное установление и применение.
Напомним, в конце прошлого года правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса.