Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».10 комментариев
В России продлили мораторий на проверки бизнеса
Правительство продлило мораторий на проведение проверок бизнеса
Правительство продлило действие моратория на проверки бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, на следующий год продлевается мораторий на проведение проверок, передает РИА «Новости».
Мишустин добавил, что мораторий уже себя хорошо зарекомендовал и позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом, а бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач и на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта.
Напомним, президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.