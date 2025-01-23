Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.5 комментариев
Путин назвал демографию ключевым вызовом для России
Президент России Владимир Путин заявил, что демографические вызовы являются сейчас ключевым вопросом для страны.
Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, заявил о важности демографических вызовов для российских властей, передает ТАСС. Глава государства выделил эти вызовы как наиболее значимые в текущих условиях.
«Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, самого основного и главного для нашей страны сегодня», – заявил президент.
Ранее Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами. Он дал поручение правительству и регионам России принять меры по повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране. Кроме того, президент поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми.