Путин назвал демографию ключевым вызовом для России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, заявил о важности демографических вызовов для российских властей, передает ТАСС. Глава государства выделил эти вызовы как наиболее значимые в текущих условиях.

«Хотел бы отметить сквозные, принципиальные вещи, которые считаю важным учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учетом демографических вызовов, прежде всего, с учетом именно этого обстоятельства, самого основного и главного для нашей страны сегодня», – заявил президент.

Ранее Путин подчеркнул, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами. Он дал поручение правительству и регионам России принять меры по повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране. Кроме того, президент поручил правительству России и комиссиям Государственного совета обеспечить мониторинг реализации мероприятий, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми.