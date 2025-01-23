Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Экономист: Средние пенсии в стране дойдут до 25 тыс. рублей
Экономист Балынин: Средние пенсии в стране после доиндексации дойдут до 25 тыс. рублей
После доиндексации страховые пенсии по старости увеличатся в среднем на 500 рублей, что приведет к среднему размеру пенсии в 25 тыс. рублей, заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин.
В феврале пенсионеры получат двойную выплату, содержащую доплату за январь. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости, выплаченных в феврале, составит примерно 25 тыс. рублей, сказал Балынин «Газете.Ru».
Экономист выразил поддержку решению о доиндексации, подчеркнув важность сохранения покупательной способности пенсий. Он отметил, что в президентском указе о национальных целях развития до 2036 года указано, что пенсии должны расти темпами не ниже инфляции.
С 2025 года планируется индексировать страховые пенсии как неработающих, так и работающих пенсионеров, подчеркнул Балынин.
Напомним, президент Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии военных и страховые пенсии на 9,5% с января 2025 года.