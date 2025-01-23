Кобахидзе назвал логичными слова Фицо о революционных специалистах из Грузии и Украины

Кобахидзе назвал логичными слова Фицо о революционных специалистах в Словакии из Грузии и Украины

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Я не знаю всех деталей, но это абсолютно логичное заявление Роберта Фицо, – заявил Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. – В нем нет никаких сомнений».

По его словам, все попытки цветных революций «координируются из одной руки».

«Прямая координация (таких попыток)», – заявил Кобахидзе.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии в стране группы иностранцев, связанных с событиями в Грузии и на Украине, которые планируют свергнуть правительство. Он подчеркнул, что подобная модель действий уже опробована в других странах и финансируется из различных источников.

Накануне Фицо сообщил о прибытии в страну специалистов по переворотам с опытом Грузии и Украины. При этом он пообещал принять меры против свержения власти в Словакии.