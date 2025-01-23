Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.0 комментариев
Кобахидзе назвал логичными слова Фицо о революционных специалистах из Грузии и Украины
Кобахидзе назвал логичными слова Фицо о революционных специалистах в Словакии из Грузии и Украины
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «абсолютно логичными» заявления словацкого коллеги Роберта Фицо о прибывших в его страну специалистах по антиправительственным действиям, которые имеют соответствующий опыт в Грузии и на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я не знаю всех деталей, но это абсолютно логичное заявление Роберта Фицо, – заявил Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. – В нем нет никаких сомнений».
По его словам, все попытки цветных революций «координируются из одной руки».
«Прямая координация (таких попыток)», – заявил Кобахидзе.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии в стране группы иностранцев, связанных с событиями в Грузии и на Украине, которые планируют свергнуть правительство. Он подчеркнул, что подобная модель действий уже опробована в других странах и финансируется из различных источников.
Накануне Фицо сообщил о прибытии в страну специалистов по переворотам с опытом Грузии и Украины. При этом он пообещал принять меры против свержения власти в Словакии.