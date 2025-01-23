Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».18 комментариев
Бойцы ВСУ попали в окружение у Часова Яра в ДНР
Марочко сообщил об окружении взвода ВСУ у Часов Яра в ДНР
В ходе продвижения российских войск у Часова Яра в Донецкой народной республике около взвода солдат Вооруженных сил Украины оказались в оперативном окружении.
Около взвода военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались в оперативном окружении у Часова Яра в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС. Это произошло вследствие продвижения российских военных на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, войска ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре, а также сообщалось о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра. Газета ВЗГЛЯД сообщила, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР.