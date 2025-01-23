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    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    23 января 2025, 06:22 • Новости дня

    Экс-замглаву Военно-медицинской академии обвинили во взятках

    Павлу Вешкину инкриминируют получение взяток на сумму свыше 40 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшего замначальника Военно-медицинской академии Павла Вешкина обвиняют в шести эпизодах получения взяток, общая сумма которых превышает 40 млн рублей, согласно материалам дела, оглашенным в суде.

    Бывший заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павел Вешкин оказался в центре судебного разбирательства по делу о коррупции. Как передает ТАСС, ему предъявлено обвинение в шести эпизодах получения взяток. Общая сумма незаконного вознаграждения превышает 40 миллионов рублей.

    На судебном заседании, где присутствовал корреспондент, был оглашен ряд материалов дела. Один из свидетелей заявил: «Я передавал деньги Вешкину за содействие в получении контрактов, сумма взятки зависела от размера контракта и составляла 5% от его общей стоимости. В общей сложности я передал ему более 40 миллионов рублей».

    Свидетельские показания стали важной частью обвинения, и они указывают на систематический характер коррупционных действий. Судебное разбирательство продолжается, и ожидается, что в ближайшее время будут рассмотрены дополнительные доказательства и свидетельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина арестовано в рамках дела о получении взятки, которое рассматривается в Головинском районном суде Москвы. Следственный комитет предъявил обвинение Павлу Вешкину в получении взятки от ООО «СЛ Фарма», за что ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    22 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб», оснащенные искусственным интеллектом, направлены в зону СВО на Украине, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили, что эти устройства могут сопровождать цель самостоятельно после ее захвата оператором, что обеспечивает большую эффективность в боевых условиях.

    Разработчик дрона Александр Грязнов подчеркнул, что «Микроб» обладает высокими динамическими характеристиками и может выдерживать большие скорости и перегрузки. Он заявил: «Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала». По данным Министерства обороны, одно подразделение с двумя расчетами, используя 40 дронов, уничтожило техники противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов.

    Грязнов также отметил модульность «Микроба», что позволяет адаптировать его для различных боевых условий. Он пояснил, что в ночное время необходимо использовать тепловизионные устройства, а на разных участках фронта – различные радиочастотные окна. Это требует использования разнообразных приемо-передающих устройств для управления и передачи видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО, первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую, а в зону СВО поставили 2 тыс. защитных комплектов «Турист Профессионал 2.0».

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    22 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах

    Сирийские власти обсудили с Россией будущее военных баз на своей территории

    Власти Сирии объявили о переговорах с Россией о военных базах
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны, сообщил министр обороны переходного правительства Сирии.

    Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что до настоящего момента неясно, каким будет решение, передает ТАСС.

    По словам министра, указания от руководства на этот счет пока не поступали. Однако переговоры ведутся, и в них активно участвуют руководство страны и Министерство иностранных дел Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, в Сирии расторгли инвестиционное соглашение с Россией о порте Тартус.

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    22 января 2025, 06:56 • Новости дня
    На освобожденной территории Горняка найдены тела мирных жителей

    В Горняке после освобождения обнаружены тела расстрелянных мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Горняк на территории Донецкой Народной Республики были найдены тела расстрелянных мирных жителей после его освобождения российскими войсками.

    Российские войска, освободившие город Горняк в Донецкой Народной Республике, обнаружили тела мирных жителей, передает ТАСС. Тела были найдены в подвалах и домах города во время зачистки. Об этом сообщил стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Левый.

    «Были гражданские, конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт. И вот в таких домах находились люди расстрелянные», – рассказал он.

    Среди найденных были также тела без явных признаков насильственной смерти. Это может свидетельствовать о гибели людей от других причин, возможно в результате обстрелов или отсутствия медицинской помощи.

    Город Горняк был освобожден силами группировки «Центр» 29 октября 2024 года. Поселок находился под контролем украинских военных до этого времени, и его освобождение стало значимой вехой в конфликте в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины обнаружили в подвалах тела убитых и замученных мирных жителей, среди которых преобладали люди пожилого возраста.

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами вооруженных сил Украины на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

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    20 января 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт усомнился в возможности США создать «Железный купол»

    Эксперт Дандыкин считает, что США не смогут создать аналог «Железного купола» для всей страны

    Tекст: Вера Басилая

    США не смогут защитить всю территорию страны системой противоракетной обороны «Железный купол» по аналогии с Израилем, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» усомнился относительно перспектив США создать систему противоракетной обороны по аналогии с израильским «Железным куполом». Он отметил, что разница в размерах территорий США и Израиля делает защиту всей территории Соединенных Штатов чрезвычайно сложной задачей.

    «Одно дело – «Железный купол» над Израилем, площадь которого в сотни раз меньше площади США. И то он пропускал достаточно примитивные ракеты, в отличие от ракет умных, которые, допустим, есть у нас», – сказал Дандыкин.

    Эксперт подчеркнул, что система противоракетной обороны может быть реализована только вокруг крупных городов, таких как Вашингтон, но это потребует огромных финансовых вложений. Он выразил мнение, что стоимость разработки и развертывания такой системы может превысить бюджет лунной программы или полета на Марс.

    Дандыкин также отметил, что у американцев недостаточно технической и научной базы для создания подобной системы. Он напомнил, что российские гиперзвуковые ракеты являются несбиваемыми, и заявил, что США должны учесть, что им придется защищать не только территорию, но и разбросанные по всему миру базы.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать производство и развертывание на территории США системы противоракетной обороны «Железный купол», а также сообщил, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отсутствие средств для перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник».

    Напомним, президент Владимир Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник».

    Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил уверенность в том, что ВС России способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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    23 января 2025, 05:27 • Новости дня
    На Камчатку прибыли специалисты для расследования заражения гепатитом

    Федеральные инфекционисты начали расследование заражения гепатитом на Камчатке

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральные инфекционисты и эпидемиологи прибыли на Камчатку для расследования случаев заражения вирусным гепатитом в онкодиспансере, где инфицировано более 50 человек.

    Федеральные инфекционисты и эпидемиологи прибыли на Камчатку для проведения эпидемиологического расследования в связи с заражением пациентов краевого онкодиспансера острыми формами вирусного гепатита, сообщает ТАСС. По данным краевого правительства, окончательные итоги проверки будут представлены Министерству здравоохранения России.

    В настоящее время было зафиксировано заражение более 50 человек вирусами гепатита В и С в онкодиспансере. В связи с этим работа кабинета компьютерной томографии, где предположительно находится очаг инфекции, была приостановлена судебным решением.

    Министр здравоохранения региона Александр Гашков сообщил, что на Камчатку прибыли специалисты из Хабаровска и Москвы, включая главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Владимира Чуланова и главного внештатного специалиста эпидемиолога Минздрава России Романа Полибина. Они начали работать над устранением источника заражения.

    Александр Гашков отметил, что работа кабинета КТ будет возобновлена лишь после устранения всех выявленных нарушений. Пациенты продолжают получать необходимую медицинскую помощь в других учреждениях полуострова, что позволяет оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке возбудили уголовное дело из-за заражения гепатитом С и В пациентов онкодиспансера, что повлекло тяжкий вред здоровью 36 человек, а Петропавловск-Камчатский городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере на 30 дней из-за вспышки острого гепатита В и С.

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    22 января 2025, 09:59 • Новости дня
    Комитет Госдумы отклонил запрет на курение у остановок и подъездов

    Комитет Госдумы по охране здоровья отказался поддержать запрет курения у остановок и подъездов

    Tекст: Мария Иванова

    Комитет Госдумы по охране здоровья отказался поддержать законопроект ЛДПР, который предлагал запретить курение на остановках общественного транспорта и возле подъездов, ссылаясь на проблемы с определением границ запретных зон.

    Профильный комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал инициативу депутатов ЛДПР, направленную на запрет курения на остановках общественного транспорта и вблизи подъездов многоквартирных домов, сообщает ТАСС. В заключении комитета указано, что в пояснительной записке к проекту отсутствуют данные о недостаточной эффективности существующих запретов на курение или потребление никотинсодержащей продукции.

    Комитет также подчеркнул, что региональные власти уже имеют право вводить дополнительные ограничения на курение и потребление таких продуктов в общественных местах. В документе сказано, что введение предложенных дополнительных ограничений может вызывать сложности в правоприменительной практике, особенно в связи с определением границ запрещенных зон.

    Авторы законопроекта предлагали запретить курение не только на остановках, но и в пяти метрах от них, а также у магазинов и других организаций, расположенных в многоквартирных домах. Под запрет также должны были попасть подъезды жилых домов.

    Ранее зампредседателя думского комитета по спорту Амир Хамитов направил  предложение Минздраву о запрете курения на ходу. Кроме того в Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за продажу табачной продукции несовершеннолетним, предусматривающий увеличение штрафов до 2 млн рублей для юридических лиц.

    Между тем с 1 марта на бестабачные смеси для кальянов начнут действовать ограничения, в том числе запрет на их продажу несовершеннолетним, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

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    21 января 2025, 11:38 • Новости дня
    «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2» в двух модификациях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе под названием «КУБ-2-Э», сообщает ТАСС. Новинка будет представлена в двух модификациях и впервые появится на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025 в Абу-Даби. Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Как сообщили в пресс-службе концерна, данный дрон-камикадзе является совместной разработкой АО «Концерн «Калашников» и научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы» (НПО «ИжБС»). «КУБ-2-Э» относится к классу управляемых барражирующих боеприпасов и будет представлен в двух классах: малом и среднем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал поставку дронов-камикадзе «Куб» за рубеж. Далее сообщалось, что концерн поставил все дроны «Куб» по контрактам 2024 года. Также недавно «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э».

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    21 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Еврокомиссия выразила надежду на пересмотр решения о выходе США из ВОЗ

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия обеспокоена решением США выйти из ВОЗ и надеется на пересмотр этого решения для устойчивого противодействия мировым угрозам в здравоохранении, заявила представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.

    Грнцирова высказала обеспокоенность по поводу решения США о выходе из Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув важность международного сотрудничества для противодействия глобальным угрозам в области здравоохранения, передает РИА «Новости».

    «Если мы хотим быть устойчивыми перед мировыми угрозами в области здравоохранения, мы должны сотрудничать на международном уровне для противодействия таким вызовам», – заявила она.

    Грнцирова отметила, что ЕС продолжит следить за ситуацией и надеется на пересмотр решения США в ближайшее время. Такое действие, по мнению представителя Еврокомиссии, вредно для глобальной координации и борьбы с пандемиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, аргументируя это несоразмерными взносами США и Китая, что он считает несправедливым.

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    22 января 2025, 05:16 • Новости дня
    Квачков не смог оспорить трехлетний надзор в суде

    Мосгорсуд оставил в силе надзор для Квачкова с запретом на массовые мероприятия

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд подтвердил законность трехлетнего надзора для полковника в отставке Владимира Квачкова, включая обязательство отмечаться по месту жительства и запрет посещать массовые мероприятия.

    Как сообщает ТАСС, Московский городской суд утвердил решение Дорогомиловского суда о введении трехлетнего административного надзора за полковником в отставке Владимиром Квачковым. В рамках надзора Квачков обязан дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения. Также ему запрещено посещать массовые мероприятия до 2027 года.

    Защита Квачкова оспаривала это решение, подчеркивая, что оно незаконно. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений. Суд отметил, что Квачков не участвовал в разбирательстве, так как находился в походе.

    В материалах суда отмечено, что судимость Квачкова не снята и не погашена, а ранее он дважды совершал аналогичные административные правонарушения. Суд подчеркнул, что надзор необходим из-за степени опасности преступлений, совершенных офицером в отставке, а также для защиты общественной безопасности.

    Квачков был ранее осужден за организацию вооруженного мятежа и терроризм. В 2013 году его приговорили к 13 годам колонии, срок позже сократили до 8 лет. В 2019 году он вышел на свободу. Летом 2023 года его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ и негативные посты в «Одноклассниках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший полковник ГРУ Владимир Квачков был обвинен в дискредитации Вооруженных сил России. Также Квачков был оштрафован по решению Тверского суда Москвы. После этого осужденный Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре.

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    22 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Китай создал дрон для разведки и ударов под водой и в воздухе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские ученые создали первый в мире дрон, который умеет летать и плавать, благодаря уникальной складной конструкции крыла, что значительно улучшает его маскировку и выживание.

    Китайские ученые из Северо-западного политехнического университета и Центра аэродинамических исследований и разработок создали уникальный беспилотник, передает РИА «Новости».

    Этот дрон способен выполнять полеты в воздухе и перемещаться под водой благодаря инновационной конструкции складного крыла. По информации издания South China Morning Post, дрон запускается с подводной лодки и возвращается на нее же по завершении миссии.

    Уникальная конструкция беспилотника позволяет ему несколько раз менять среду, что значительно улучшает его способности по маскировке и выживанию. Лопасти для полета складываются в воде за пять секунд, плотно прилегая к фюзеляжу, что снижает водное сопротивление. Специальные гребные винты обеспечивают движение под водой, делая дрон маневренным и в воздухе, и в воде.

    Такая универсальность делает беспилотник отличным инструментом для разведывательных и ударных операций. Издание отмечает, что современные оборонительные технологии не способны остановить такое оружие.

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    22 января 2025, 04:07 • Новости дня
    Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в ИИ

    Новая компания Stargate инвестирует 500 млрд долларов в развитие ИИ в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle.

    Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая планирует инвестировать 500 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. В создании новой компании примут участие такие технологические гиганты, как OpenAI, SoftBank Group и Oracle, передает ТАСС.

    «Эти ведущие мировые технологические гиганты объявляют о формировании Stargate. Так что запишите это название себе, потому что, думаю, в будущем вы будете часто слышать о нем. Это новая американская компания, которая вложит по меньшей мере 500 млрд долларов в инфраструктуру ИИ в Соединенных Штатах», – заявил Трамп.

    По его словам, данный проект позволит создать 100 тыс. рабочих мест. Это станет значительным вкладом в экономику страны и послужит стимулом для технологического развития. Трамп подчеркнул, что инициатива станет важным шагом для обеспечения лидерства США в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», который может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».

    На встрече в Лиме лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием.

    Илон Маск выразил мнение, что искусственный интеллект к концу 2025 года сможет превзойти интеллектуальные способности человека. Также он выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных инженеров в США, что может привести к проблемам в технологическом развитии страны.

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    22 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила склады ВСУ на артемовском направлении

    Су-34 уничтожили склады боеприпасов и пусковые точки БПЛА ВСУ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы.

    Как сообщает ТАСС, российская авиация уничтожила несколько стратегических объектов Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. В частности, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов, материальным средствам и горючему, а также по пусковым точкам беспилотных летательных аппаратов.

    По информации Министерства обороны РФ, удары были нанесены по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Никифоровки, Северска, Николаевки и Серебрянки. В результате атак были уничтожены не только склады, но и узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника.

    Кроме того, расчет гаубицы Южной группировки войск при помощи корректировки расчетов БПЛА уничтожил миномет в районе Васюковки. Артиллерия группы «Юг» также ликвидировала станцию связи Starlink, боевую машину пехоты, три пункта управления беспилотниками, восемь артиллерийских орудий и восемь крупнокалиберных минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении за последние сутки. Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, который обеспечивает работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    На юге ДНР в результате ударов российских дронов были уничтожены самоходные артиллерийские установки, танк и личный состав ВСУ.

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    22 января 2025, 06:00 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаки ВСУ в ЛНР

    Российские бойцы уничтожили более 10 мест сосредоточения ВСУ в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате безуспешных попыток контратак ВСУ в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

    Российские войска успешно отразили контратаки Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские формирования пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли большие потери.

    Марочко сообщил: «За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций. Все контратаки украинских боевиков отбиты».

    Эксперт подчеркнул, что российские силы уничтожили более 10 мест сосредоточения врага, включая два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт. Всего было выполнено около 100 огневых задач для сдерживания украинских контратак в ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы, российские военнослужащие с помощью ЗРК «Бук-М1-2» уничтожили крупногабаритный разведывательный дрон вооруженных сил Украины в небе над Горловкой, а украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

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