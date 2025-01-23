Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».14 комментариев
Экс-замглаву Военно-медицинской академии обвинили во взятках
Павлу Вешкину инкриминируют получение взяток на сумму свыше 40 млн рублей
Бывшего замначальника Военно-медицинской академии Павла Вешкина обвиняют в шести эпизодах получения взяток, общая сумма которых превышает 40 млн рублей, согласно материалам дела, оглашенным в суде.
Бывший заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павел Вешкин оказался в центре судебного разбирательства по делу о коррупции. Как передает ТАСС, ему предъявлено обвинение в шести эпизодах получения взяток. Общая сумма незаконного вознаграждения превышает 40 миллионов рублей.
На судебном заседании, где присутствовал корреспондент, был оглашен ряд материалов дела. Один из свидетелей заявил: «Я передавал деньги Вешкину за содействие в получении контрактов, сумма взятки зависела от размера контракта и составляла 5% от его общей стоимости. В общей сложности я передал ему более 40 миллионов рублей».
Свидетельские показания стали важной частью обвинения, и они указывают на систематический характер коррупционных действий. Судебное разбирательство продолжается, и ожидается, что в ближайшее время будут рассмотрены дополнительные доказательства и свидетельства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина арестовано в рамках дела о получении взятки, которое рассматривается в Головинском районном суде Москвы. Следственный комитет предъявил обвинение Павлу Вешкину в получении взятки от ООО «СЛ Фарма», за что ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.