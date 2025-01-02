Замначальника академии Кирова обвинили в крупной взятке

СК обвинил замглаву Военно-медицинской академии в получении взятки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павлу Вешкину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Обвинение предъявлено по части шестой статьи 290 УК РФ. В деле также фигурируют несколько военнослужащих и гражданских лиц.

До этого Вешкин обвинялся в особо крупном мошенничестве, но дело было переквалифицировано на получение взятки. По версии следствия, деньги поступили от компании ООО «СЛ Фарма». Сейчас дело Вешкина рассматривается в одном из московских судов и выделено в отдельное производство.

На занимаемой должности Вешкин отвечал за вопросы контрактной службы. В случае признания его виновным, ему грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо обвиняемых признали вину в деле о поставке некачественных бронежилетов войскам и сотрудничают со следствием. В деле о поставке некачественных бронежилетов Российской армии появился новый фигурант – Михаил Богданов. Гендиректор группы «Пикет» Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.