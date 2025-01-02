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Замначальника академии Кирова обвинили в крупной взятке
СК обвинил замглаву Военно-медицинской академии в получении взятки
СК предъявил обвинение Павлу Вешкину, замглавы Военно-медицинской академии имени Кирова, в получении взятки от ООО «СЛ Фарма». Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павлу Вешкину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Обвинение предъявлено по части шестой статьи 290 УК РФ. В деле также фигурируют несколько военнослужащих и гражданских лиц.
До этого Вешкин обвинялся в особо крупном мошенничестве, но дело было переквалифицировано на получение взятки. По версии следствия, деньги поступили от компании ООО «СЛ Фарма». Сейчас дело Вешкина рассматривается в одном из московских судов и выделено в отдельное производство.
На занимаемой должности Вешкин отвечал за вопросы контрактной службы. В случае признания его виновным, ему грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.
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