Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».10 комментариев
Арестовано имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина
Головинский райсуд арестовал имущество Вешкина по делу о получении взятки
Имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина арестовано в рамках дела о получении взятки, которое рассматривается в Головинском районном суде Москвы.
На имущество Павла Вешкина, заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова, наложен арест, сообщает РИА «Новости». Это связано с подозрениями в получении взятки, предъявленными Вешкину. Источник в правоохранительных органах отметил, что «ранее суд наложил арест на имущество».
В настоящее время дело Вешкина рассматривается в Головинском районном суде Москвы. Согласно данным портала судов общей юрисдикции, процесс находится на стадии разбирательства по существу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СК предъявил обвинение Вешкину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.