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    Готовность добровольцев защищать Россию ломает планы противника
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    Американский журналист Хинкл предрек Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа
    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    Путин подписал первые документы в новом году
    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Эксперт рассказал о «вопиющих двойных стандартах» Запада по отношению к Грузии
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    2 января 2025, 17:28 • Новости дня

    Арестовано имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина

    Головинский райсуд арестовал имущество Вешкина по делу о получении взятки

    Tекст: Ольга Иванова

    Имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина арестовано в рамках дела о получении взятки, которое рассматривается в Головинском районном суде Москвы.

    На имущество Павла Вешкина, заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова, наложен арест, сообщает РИА «Новости». Это связано с подозрениями в получении взятки, предъявленными Вешкину. Источник в правоохранительных органах отметил, что «ранее суд наложил арест на имущество».

    В настоящее время дело Вешкина рассматривается в Головинском районном суде Москвы. Согласно данным портала судов общей юрисдикции, процесс находится на стадии разбирательства по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК предъявил обвинение Вешкину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


    1 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ Стариков назвал точную дату начала разрешения конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Процесс разрешения конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление бывшего полковника СБУ Олега Старикова изданию Politeka.

    Стариков подчеркнул, что «политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января». Он выразил уверенность, что Трамп готов решительно положить конец конфликту.

    Стариков считает, что США начнут оказывать политическое и финансовое давление на киевский режим. Это, по его мнению, произойдет путем ограничения выделяемых ресурсов, без которых боевые действия не смогут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия заявила о готовности принять мирные переговоры по Украине, а Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, при этом Турция выразила поддержку активизации переговорного процесса для достижения дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (24)
    1 января 2025, 23:27 • Новости дня
    Умер Виктор Алкснис
    Умер Виктор Алкснис
    @ кадр из видео RTVI

    Tекст: Антон Антонов

    Скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис, сообщила его дочь Ирина Алкснис.

    «Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», – сообщила она в Telegram-канале «Черный полковник», который вел сам Алкснис.

    В октябре 2019 года у Алксниса был обнаружен рак, с тех пор ему провели несколько операций.

    Сообщается, что в ночь на 30 декабря у Алксниса произошел «геморрагический инсульт», он «впал в глубокую кому».

    Его дочь поблагодарила персонал Мытищинской областной клинической больницы, где Алкснис находился «последние три дня». «Они не только сделали все для папы, но и очень помогли нам, его родным, справиться с навалившимся на нас горем», – говорится в сообщении.

    У себя в Telegram Ирина Алкснис извинилась «за долгое молчание». «Я даже статьи эти недели не писала. Семейный форс-мажор», – говорится в сообщении.

    Виктор Алкснис родился в 1950 году в Кемеровской области, он был внуком замнаркома обороны СССР по авиации, начальника ВВС Красной армии, командарма второго ранга Якова Алксниса. В Риге закончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса.

    Политическую деятельность начал в 1988 году, когда публично выступил против Народного фронта Латвии, ставившего целью выход Латвии из состава СССР. Был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвии. Активно выступал за сохранение СССР. Принимал участие в октябрьских событиях 1993 года на стороне Съезда народных депутатов. В 2000 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Овечкин нецензурно по-русски высказался о победе над «Бостоном»

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин эмоционально высказался после победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1.

    Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1 выразил свои эмоции в нецензурной форме, передает RT.

    Овечкин, обращаясь к болельщикам через видео, заявил: «Выиграли «Бостон». Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год». В его речи также прозвучали нецензурные выражения, отображающие радость от победы.

    Кроме того, Овечкин предложил всем 1 января «открыть баночку пива, выпить ее хорошенечко и похмелиться». Это заявление вызвало бурю эмоций среди поклонников хоккея в социальных сетях, подчеркнув харизматичность российского капитана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз» после пропуска нескольких матчей из-за травмы сообщил официальный аккаунт команды.

    В первом же матче после возвращения он забил и помог своей команде победить «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:2, кроме того он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.

    Между тем бывший футболист сборной России Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о частых случаях алкоголизма среди хоккеистов в Советском Союзе, назвав этот спорт наиболее «пьяным» в те времена.

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    1 января 2025, 20:48 • Новости дня
    Глава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия безосновательно приписывает долг перед «Газпромом» компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией «Газпром», заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия перепечатала письмо «Газпрома», заменив адресата на «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», что, по его мнению, является ложью и провокацией.

    Красносельский также сообщил, что 28 декабря 2024 года «Газпром» направил «Молдовагаз» претензию по долговым обязательствам. Российский поставщик отметил, что причиной ограничения поставок природного газа является регулярное неисполнение «Молдовагаз» своих платежных обязательств, однако молдавская компания переложила ответственность на приднестровскую организацию. Глава ПМР подчеркнул, что «Газпром» никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

    Ситуация обострилась после того, как «Газпром» 1 января прекратил поставки газа через Украину из-за истечения срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В декабре 2023 года в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение на 30 суток, а в Молдавии – режим ЧП в энергетике. Эти меры связаны с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа.

    Ранее, в сентябре 2023 года, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил аудит исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 млн долларов. Из этой суммы 276 млн долларов не были подтверждены документально, а 400 млн долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Правительство Молдавии предложило выплатить «Газпрому» лишь 8,6 млн долларов, с чем «Газпром» не согласился, заявив, что аудит проводился в одностороннем порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок топлива из России, что привело к отключению газоснабжения в частных домах и котельных.

    Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании «Интер РАО», с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Между тем правительство Молдавии сообщило, что смогло обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после прекращения поставок газа от «Газпрома».

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    1 января 2025, 19:55 • Новости дня
    Депутат Рады: БПЛА упал у офиса Зеленского из-за ПВО

    Депутат Рады обвинила ПВО Украины в падении беспилотника рядом с офисом Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщает ТАСС.

    По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, причиной инцидента стало отсутствие эшелонированной системы противовоздушной обороны на Украине. Безуглая опубликовала фото поврежденного объекта и заявила, что БПЛА, известные как «Шахеды», обошли ПВО и почти попали в офис президента.

    Депутат отметила, что инцидент стал следствием системных проблем с военным управлением в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что из-за перенаправления личного состава из мобильных огневых групп в пехоту и уменьшения их количества, в Киеве и других городах до сих пор не построена эшелонированная система ПВО. По ее словам, ситуация доходит до абсурда, когда системы ПВО Patriot размещаются в противоположную сторону и не перемещаются.

    Марьяна Безуглая также указала на отсутствие внятных объяснений от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского касательно произошедшего.

    Ранее украинский Генштаб подтвердил информацию от The Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Это решение уже сказалось на функционировании частей ПВО. В боевые действия были включены специалисты, обученные работе с западными системами противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

    Коментарии (3)
    1 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Греческие СМИ: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Newmoney: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

    Tекст: Евгения Караваева

    Прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    В Греции обратили внимание на остановку транзита российского газа через Украину, передает РИА РИА «Новости» со ссылкой на Newmoney.

    Ситуация сложилась в критический момент, когда запасы газа в Европе сокращаются быстрее обычного, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Ожидается, что перебои с поставками через Украину нанесут серьезный удар по Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия, несмотря на желание сохранить транзит через Украину, продолжит получать российский газ по «Турецкому потоку».

    Газпром теряет около 5 млрд долларов ежегодно от продажи газа в Европу через Украину, в то время как Киев лишается примерно 800 млн долларов в год платежей от Москвы.

    Европа, стремясь найти альтернативные источники энергии, столкнулась с замедлением экономического роста, ростом инфляции и кризисом стоимости жизни. Особенно сильно это коснулось промышленного будущего Германии. Цены на газ в Европе также растут: голландский газовый контракт подорожал на 1,1%, достигнув 48,4 евро за мегаватт-час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром остановил транзит газа через Украину с 1 января 2025 года из-за окончания договора с «Нафтогазом», что может повлиять на рост цен на газ и вызвать локальные дисбалансы на европейском рынке.

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    1 января 2025, 21:21 • Новости дня
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    Комбриг ВС: Зачистка промзоны в Курахово шла всю новогоднюю ночь
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Зачистка промзоны в Курахово, освобожденной накануне вечером, продолжалась всю новогоднюю ночь, что позволит российским войскам усилить позиции и продвинуться к западной границе ДНР, сообщил командир 5-й бригады 51-й армии ВС России.

    Всю новогоднюю ночь в промзоне города Курахово шла зачистка, которая началась после освобождения этого района 31 декабря в 16.30, сообщил командир 5-й бригады 51-й армии ВС РФ в беседе с РИА «Новости». В Курахово были захвачены тепловая электростанция и два завода, составляющие промышленную зону города.

    Ранее министерство обороны сообщило о занятии подразделениями Южной группировки более выгодных рубежей в районе ряда населенных пунктов Донецкой народной республики, включая Курахово. В результате действий российских военных формирования ВСУ понесли значительные потери – более 290 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

    Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (ныне Покровска), имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховской ТЭС продолжается зачистка основных сил ВСУ, в то время, как в остальной части города остаются лишь точечные очаги сопротивления.

    Российские войска продвинулись в промзоне Курахово на Украине, захватив комплекс гаражей, при этом около 90% территории города уже освобождено.

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению Вооруженных сил России в промышленные регионы Украины, отмечает The New York Times.

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    2 января 2025, 10:34 • Новости дня
    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах

    Представители подполья заявили о насильственной эвакуации и расстрелах ВСУ

    Подполье сообщило о расстрелах мирных жителей в прифронтовых зонах
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подполье «Дозор» обвинило ВСУ в насильственной эвакуации жителей и расстрелах в зоне боевых действий на Украине.

    Киевские власти продолжают эвакуацию жителей прифронтовых зон, однако поступают тревожные сообщения о жестоких действиях со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Представители подполья под названием «Дозор» утверждают, что при отходе украинские военные якобы закидывают гранаты в подвалы, где прячутся мирные жители, и расстреливают их. Эти действия объясняются тем, что военные считают жителей сепаратистами.

    Эвакуация населения, по словам представителей подполья, осуществляется насильно, а мужчины при этом направляются в территориальные центры комплектования. Особое внимание уделяется эвакуации детей, однако, по утверждению источника, процесс усложнен коррупцией: вопрос может быть решен за деньги, и стоимость эвакуации составляет от 1500 гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре. Украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители, в селе Островское в Донецкой народной республике.

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    2 января 2025, 09:57 • Новости дня
    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе

    Британский наемник сообщил о бегстве 12 сослуживцев из-за действий ВСУ в Донбассе

    Пленный наемник из Британии рассказал о бегстве с позиций в Донбассе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник Хейден Уильям Дэвис рассказал о бегстве 12 сослуживцев в Донбассе после приказов командования ВСУ, которые он назвал военными преступлениями.

    Пленный наемник из Британии Хейден Уильям Дэвис заявил о бегстве 12 его сослуживцев с позиций в Донбассе, передает РИА «Новости». Эти наемники, воевавшие за вооруженные силы Украины (ВСУ), покинули свои позиции в знак протеста против действий украинского командования. Дэвис рассказал о том, что был свидетелем приказов, противоречащих нормам военных действий: «Я лично слышал по рации, как кому-то был отдан приказ убить трех человек... Для всех, кто был со мной на наблюдательном пункте, это стало последней каплей».

    Дэвис также подчеркнул, что командование ВСУ использует личный состав «как мясо». По его словам, бойцов держат на позициях на гораздо более долгое время, чем им обещают, и отправляют на новые задания без должного снаряжения и информации. Он отказался выполнять подобные приказы и после ухода с позиции прятался в блиндаже два месяца.

    Дэвис добавил, что многие его сослуживцы погибли в боях, и их тела остаются на позициях. Он упомянул о наемнике из Южной Африки, чей труп так и не был убран с поля боя. Дэвис предупредил, что иностранные бойцы, решившие воевать на стороне Украины, рискуют своей жизнью: «Если вы придете на Украину в качестве бойца иностранного легиона... Здесь вы будете уничтожены... и Украине тоже на вас наплевать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат спас британского наемника под обстрелом в зоне СВО. Газета сообщала, что британский наемник в плену показал языческие татуировки. Газета писала, что британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки.

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    2 января 2025, 05:54 • Новости дня
    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа

    Министр экономического развития ПМР Оболоник сообщил о запасах газа в трубопроводах до 20 января

    Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа
    @ Aurel Obreja/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы газа в трубопроводах Приднестровья позволят обеспечить ряд бытовых потребителей до 20 января, сообщил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

    «Газ будет подаваться по югу до 20 января, по северу – до 10 января. В трубе сейчас 13 млн куб. м», – приводит слова Оболоника ТАСС.

    По его словам, это приднестровский газ, который находится также в трубах на территории Молдавии и Румынии.

    Газоснабжение будет обеспечено учреждениям здравоохранения и социальной защиты, предприятиям общественного питания, магазинам, а также высоким жилым строениям. Всего газ получат 116 тыс. абонентов, тогда как других начали отключать от газа. Будут отключены 74,9 тыс. абонентов.

    В связи с прекращением поставок газа из России, школы Приднестровья переводят на удаленную учебу для экономии энергоресурсов, сообщил президент ПМР Вадим Красносельский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.

    Коментарии (7)
    2 января 2025, 02:07 • Новости дня
    Маск счел взрыв Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе терактом

    Маск счел взрыв Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе терактом и не исключил его связи с атакой в Новом Орлеане

    Маск счел взрыв Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе терактом
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, скорее всего, стал результатом теракта, заявил глава компании Tesla Илон Маск.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что взрыв произошел из-за мощного фейерверка или бомбы, находившихся в арендованном автомобиле. По его словам, данные телеметрии автомобиля были «положительными» в момент взрыва, что исключает неисправность машины как причину инцидента.

    «Скорее всего, это террористический акт. И Cybertruck, и F-150 (Ford), взорванный в Новом Орлеане, были арендованы через сервис Turo. Возможно, они как-то связаны между собой», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе эвакуировали отель Trump International Hotel после взрыва автомобиля Tesla Cybertruck у его входа. В результате взрыва погиб один человек и семеро пострадали; инцидент расследуют как потенциальный теракт. Маск заявил, что «вся команда руководства высшего звена компании Tesla расследует происшествие».

    В Новом Орлеане наезд автомобиля на толпу привел к гибели не менее десяти человек и ранениям еще 30. ФБР подтвердило, что «подозреваемый был идентифицирован как 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, гражданин США из Техаса». Он использовал пикап Ford, который, по предварительным данным, взял в аренду. Исполнитель теракта оказался ветераном армии США.

    Коментарии (3)
    2 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа

    МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа через Украину

    МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, пишет РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Киев принял решение о прекращении прокачки газа из России для европейских стран, несмотря на соблюдение Газпромом всех контрактных обязательств.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

    В заявлении также отмечается, что Киев действует под влиянием геополитических интересов, и главным выгодоприобретателем от ситуации являются США. МИД РФ указывает, что ответственность за прекращение поставок российского газа несут США, «марионеточный киевский режим» и европейские власти, поставившие интересы американской экономики выше благополучия своих граждан.

    Как заявлял депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, прекращение транзита газа через Украину стало шоком для стран Евросоюза.

    Прекращение транзита российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

    Отказ Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Коментарии (14)
    2 января 2025, 12:37 • Новости дня
    Минобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
    Минобороны России отчиталось о значительных потерях ВСУ на Украине
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли удары по различным подразделениям ВСУ в нескольких областях Украины, включая Харьковскую и Донецкую, уничтожив значительное количество техники, в том числе боевую машину HMMWV и 155 мм артиллерийскую установку Paladin производства США.

    Как сообщает Минобороны России в Telegram-канале, российские войска нанесли удары по формированиям ВСУ и теробороны на различных направлениях. В Харьковской области подразделения группировки «Север» атаковали мотопехотную бригаду ВСУ, в результате чего были уничтожены три гаубицы и около 40 военнослужащих.

    Подразделения «Запад» отразили шесть контратак ВСУ в Харьковской области и в Донбассе, уничтожив более 460 военнослужащих, боевую технику и арсеналы, включая польские самоходные установки. В Донецкой области «Южная» группировка продвинулась вглубь обороны противника, нанеся урон более 200 украинским солдатам.

    Также в Донецкой народной республике группировка «Центр» улучшила тактические позиции, уничтожив около 240 военнослужащих ВСУ и различную технику, включая американские машины. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, нанеся потери в 160 человек и захватив или уничтожив технику.

    Группировка «Днепр» нанесла урон украинским формированиям в Днепропетровской и Херсонской областях, потерявших 90 военнослужащих и несколько станций радиоэлектронной борьбы. Также российская авиация и артиллерия поразили объекты энергетики и инфраструктуры в 146 районах.

    По данным Минобороны, с начала операции уничтожены значительные ресурсы ВСУ, включая 651 самолет и более 39 тыс. беспилотников.

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    2 января 2025, 08:56 • Новости дня
    WP: Китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США

    WP: Китайские хакеры взломали подразделение Минфина США

    WP: Китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хакеры, связанные с КНР, получили доступ к данным Минфина США, связанным с санкциями, что может повлиять на международные отношения и санкционную политику США.

    Хакеры, якобы связанные с правительством Китая, взломали Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, а также офис главы ведомства Джанет Йеллен, сообщает The Washington Post. Эти действия могут предоставить Пекину доступ к данным о потенциальных целях новых санкций, которые рассматривает Вашингтон, передает ТАСС.

    По информации издания, атака на OFAC и офис министра финансов отражает стремление Китая получить разведывательную информацию о своем главном сопернике в глобальной борьбе за власть и влияние. Хотя доступ был получен к несекретным документам, они могут быть полезны для КНР, предоставляя информацию о внутренних дискуссиях американского правительства по санкциям.

    Четыре бывших чиновника объяснили, что даже несекретные файлы OFAC могут содержать данные как из открытых источников, так и секретные сведения, полученные от американских ведомств или иностранных партнеров. Это позволяет понять, как США планируют расширить санкционный режим и кого рассматривают в качестве потенциальных целей. Один из бывших сотрудников отметил, что подобные взломы уже происходили в начале 2000-х годов, когда китайские хакеры получили доступ к внутренней переписке OFAC.

    The Washington Post также сообщает, что Белый дом заканчивает работу над исполнительным указом, который станет ответом на эту угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддерживаемые правительством иностранного государства хакеры похитили данные Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, а США обвинили в этом инциденте «российских хакеров» без каких-либо доказательств, также сообщалось, что взломы госучреждений США «российскими хакерами» не замечались с весны.

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    1 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения в четырех аэропортах

    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова

    Tекст: Мария Иванова

    Временные ограничения на полеты гражданских самолетов для обеспечения безопасности введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.

    Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты гражданских воздушных судов в четырех российских аэропортах, передает ТАСС. Ограничения касаются аэропортов Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.

    Как уточнили в пресс-службе Росавиации, ограничения начали действовать в разное время: в аэропорту Калуги – с 20.36 мск, в Пензе, Саранске и Саратове – с 21.00. Временно аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

    Решение о введении ограничений связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ожидается, что временные меры позволят минимизировать риски для безопасности пассажиров и экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последний день прошлого года аэропорт Казани временно не принимал авиарейсы из-за введенных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. 31 декабря также вводились временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

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