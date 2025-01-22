ГБР Украины повторно задержало генерала Галушкина по новому обвинению после залога в 120 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

В украинском Госбюро расследований (ГБР) заявили, что Галушкин был отпущен под залог в 120 тыс. долларов, но в связи с появлением новых фактов его вновь арестовали.

По информации ведомства, Галушкину инкриминируют содействие самовольному оставлению поля боя и отказ от применения оружия. Ранее он обвинялся в халатности и бездействии, приведших к утрате территорий в Харьковской области, передает РИА «Новости».

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ обнаружили факты, свидетельствующие о том, что экс-командующий неправильно оценил ситуацию на линии обороны, что послужило причиной отступления бойцов. В результате ему будет предъявлено новое обвинение по соответствующей статье.

Госбюро расследований Украины ранее сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск по аналогичным обвинениям. Подозреваемые якобы оставили свои позиции.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, санкционированные американскими структурами.

На Украине были арестованы Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

Кроме того, в Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

