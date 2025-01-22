Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».11 комментариев
Генерала ВСУ Галушкина повторно задержали на Украине
ГБР Украины повторно задержало генерала Галушкина по новому обвинению после залога в 120 тыс. долларов
Экс-командующего оперативно-тактическим управлением «Харьков» ВСУ Юрия Галушкина задержали повторно после выхода из СИЗО, ему предъявлено новое обвинение в содействии самовольному оставлению поля боя бойцами, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
В украинском Госбюро расследований (ГБР) заявили, что Галушкин был отпущен под залог в 120 тыс. долларов, но в связи с появлением новых фактов его вновь арестовали.
По информации ведомства, Галушкину инкриминируют содействие самовольному оставлению поля боя и отказ от применения оружия. Ранее он обвинялся в халатности и бездействии, приведших к утрате территорий в Харьковской области, передает РИА «Новости».
Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ обнаружили факты, свидетельствующие о том, что экс-командующий неправильно оценил ситуацию на линии обороны, что послужило причиной отступления бойцов. В результате ему будет предъявлено новое обвинение по соответствующей статье.
Госбюро расследований Украины ранее сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск по аналогичным обвинениям. Подозреваемые якобы оставили свои позиции.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, санкционированные американскими структурами.
На Украине были арестованы Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.
Кроме того, в Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.