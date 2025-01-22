Дело против экс-замглавы МЧС Барышева направили в суд

Tекст: Алексей Дегтярев

По версии следствия, в 2017-2019 годах Барышев подделал официальные документы, чтобы подтвердить наличие у него права на обеспечение жилым помещением, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Используя поддельные документы, он добился предоставления трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Эти действия нанесли ущерб государству более чем на 20 млн рублей.

Для обеспечения приговора судом и взыскания штрафа, а также гражданского иска, следователем СК России на похищенную квартиру наложен арест. В рамках расследования были допрошены свидетели, изъяты и осмотрены необходимые документы, проведены судебные экспертизы и другие следственные действия, полностью подтвердившие вину Барышева.

В марте 2023 года Кировский райсуд приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Ярославской области, такой же срок получил его бывший заместитель.