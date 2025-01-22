Эксперты призвали найти отечественные ИТ-решения в связи со сбоем в Proton Mail

Tекст: Вера Басилая

Иностранные почтовые сервисы продолжают работать со сбоями. Например, компания Proton, которая предоставляет сервисы конфиденциальности, в январе столкнулась с масштабным сбоем. В результате пользователи потеряли доступ к ProtonVPN, Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton Pass и Proton Wallet из-за сетевых неполадок. Позже основные сервисы вернулись в строй, но доступ к Proton Mail и Proton Calendar оставался ограниченным.

«Подобные сбои в очередной раз заставляют задуматься о том, что вся инфраструктура, завязанная на зарубежные сервисы, фактически находится вне зоны нашего контроля. Поэтому лучше перейти на отечественные ИТ-решения, чтобы не зависеть от иностранных компаний. Наши почтовые сервисы работают стабильно, уделяют особое внимание безопасности пользователей. И важно, что отечественные ИТ-компании строго следуют требованиям российского законодательства», – заявил эксперт РОЦИТ, директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

По словам управляющего партнера агентства «Смена» (Группа AIC) Артема Геллера, каждый такой сбой должен стать напоминанием, что необходимо и дальше создавать, развивать и использовать отечественные ИТ-решения.

«Они не зависят от внешних факторов, таких как санкции или политические конфликты, стабильно работают. Наши разработчики заботятся о киберзащите пользователей и о том, чтобы россиянам было комфортно пользоваться качественными ИТ-решениями, в том числе почтовыми сервисами», – отметил эксперт.

У других зарубежных почтовых сервисов тоже возникали проблемы в работе, причем неоднократно. Например, в сентябре прошлого года СМИ сообщили, что Google перестал подтверждать подлинность аккаунтов на Gmail, привязанных к российским номерам телефонов.

Позже СМИ сообщили, что Google запретил россиянам создавать профили Gmail, которые используются во всех Android-устройствах.

Проблемы с Gmail испытывали и пользователи Apple.