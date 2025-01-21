Румыния решила взять воздушное пространство страны под контроль

Минобороны Румынии направило в парламент проекты о контроле за воздушным пространством и военных миссиях

Tекст: Евгения Караваева

Министерство обороны Румынии направило в парламент два законопроекта, касающихся контроля за использованием национального воздушного пространства и развертывания военных миссий в мирное время, спередает ТАСС.

Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в интервью агентству Аджерпрес отметил, что вопрос о сбивании беспилотников в украинском воздушном пространстве не обсуждался.

«Такой дискуссии в настоящее время не существует, и вопрос никогда не стоял», – подчеркнул он, добавив, что решения по таким вопросам принимаются совместно с союзниками.

Законопроект о контроле воздушного пространства Румынии расширяет перечень рисков и угроз для национальной безопасности, включая новые виды средств нападения, такие как беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что будут определены компетентные власти, ответственные за контроль и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства различными летательными аппаратами, включая БПЛА.

Кроме того, Румыния планирует подписать контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot в феврале, чтобы заменить переданный Украине комплекс. По словам министра обороны, это решение принято в рамках программы, одобренной американским правительством, и предусматривает поставку трех систем Patriot. Румыния оплатит только транспортные расходы и НДС, так как финансирование поступит от партнеров по НАТО.

Напомним, что в 2017 году Румыния заключила контракт на покупку семи комплексов Patriot Pac 3+ стоимостью 4 млрд долларов. Четыре комплекса уже поставлены, и два из них находятся в боевой готовности. Одну из систем Румыния передала Украине прошлой осенью. В начале этого года Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт стоимостью около 950 млн долларов на поставку дополнительных ЗРК Patriot в Румынию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы поразили на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. А независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.