Bloomberg: На Трампа подали в суд из-за упрощения увольнений в госслужбе

Профсоюз казначейства подал иск против Трампа из-за указа об увольнении госслужащих

Tекст: Елизавета Шишкова

В профсоюзе утверждают, что указ Трампа противоречит законодательным намерениям, поскольку конгресс США установил для федеральных работников право на надлежащую правовую процедуру, сообщает «Известия».

Профсоюз представляет интересы работников 37 федеральных агентств и департаментов и полагает, что указ Трампа радикально изменяет государственную службу. В частности, увеличивается количество и тип сотрудников, находящихся под угрозой увольнения без возможности апелляции.

Ранее в публикации указывалось, что действия администрации Трампа могут привести к значительным изменениям в структуре государственной службы, что вызвало обеспокоенность среди федеральных служащих. В профсоюзе считают, что подобные меры могут негативно сказаться на государственной службе в целом.

Ранее Трамп подписал указ о возвращении госслужащих, работающих удаленно, в офисы на полный рабочий день, что предполагает завершение организации удаленной работы.