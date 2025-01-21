Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Bloomberg: На Трампа подали в суд из-за упрощения увольнений в госслужбе
Профсоюз казначейства подал иск против Трампа из-за указа об увольнении госслужащих
Национальный профсоюз работников казначейства подал иск против президента США Дональда Трампа из-за его указа, который упрощает увольнение госслужащих без права на апелляцию, сообщило агентство Bloomberg.
В профсоюзе утверждают, что указ Трампа противоречит законодательным намерениям, поскольку конгресс США установил для федеральных работников право на надлежащую правовую процедуру, сообщает «Известия».
Профсоюз представляет интересы работников 37 федеральных агентств и департаментов и полагает, что указ Трампа радикально изменяет государственную службу. В частности, увеличивается количество и тип сотрудников, находящихся под угрозой увольнения без возможности апелляции.
Ранее в публикации указывалось, что действия администрации Трампа могут привести к значительным изменениям в структуре государственной службы, что вызвало обеспокоенность среди федеральных служащих. В профсоюзе считают, что подобные меры могут негативно сказаться на государственной службе в целом.
Ранее Трамп подписал указ о возвращении госслужащих, работающих удаленно, в офисы на полный рабочий день, что предполагает завершение организации удаленной работы.