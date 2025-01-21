Трамп отменил «удаленку» для госслужащих

Трамп подписал указ о возвращении госслужащих в офисы на полный рабочий день

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, требующее вернуть государственных служащих, работающих на удаленке, в офисы на полный рабочий день. В документе подчеркивается необходимость завершения организации удаленной работы и возвращения сотрудников в офисы.

В тексте распоряжения говорится: «Главы всех департаментов и агентств исполнительной ветви власти должны в кратчайшие сроки предпринять все необходимые шаги по завершению организации удаленной работы и поручить сотрудникам лично являться в соответствующие места службы на полный рабочий день». Однако главы департаментов и агентств могут делать исключения в исключительных случаях.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон критиковал низкий процент присутствия чиновников в офисах. По его словам, только 1% чиновников действительно работает на местах, что, по его мнению, не соответствует ожиданиям граждан.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность продажи двух третей офисных площадей федерального правительства. Управление общих служб США владеет недвижимостью площадью 34,4 млн квадратных метров по всей стране. Однако многие здания пустуют или используются не полностью из-за недостаточного финансирования и плохого обслуживания.

Ранее Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией. Трамп также подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли. Кроме того, он вывел страну из Парижского соглашения по климату, подписав соответствующий указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.