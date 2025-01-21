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Судье по делу Pussy Riot передали дело экс-замминистра Иванова
Дело экс-замминистра Иванова передали судье, приговорившей Pussy Riot
Уголовное дело о растрате бывшего замминистра обороны Тимура Иванова будет рассмотрено судьей Мариной Сыровой, известной по делу Pussy Riot.
Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова будет рассматривать судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова, сообщает РИА «Новости».
Ранее Сырова обрела известность благодаря делу участниц группы Pussy Riot, которых она в 2012 году приговорила к тюремному заключению за акцию в Храме Христа Спасителя.
В 2012 году Марина Сырова вынесла участницам Pussy Riot приговор в виде двух лет колонии за хулиганство. Позднее Мосгорсуд изменил наказание одной из обвиняемых на условное заключение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал катер и 23 автомобиля, принадлежащих экс-замминистра обороны Иванову, в рамках дела о растрате. Также арестовали 12 ретроавтомобилей, что стало частью следственных действий. Прокуратура утвердила обвинение в отношении Иванова по этому делу.