Суд арестовал катер и 23 авто экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд арестовал катер и 23 автомобиля экс-замминистра обороны Иванова по делу о коррупции

Tекст: Мария Иванова

Басманный райсуд арестовал имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Как сообщает ТАСС, среди арестованного имущества оказались маломерное моторное судно Aluma Storm модели 577 и 23 автомобиля, включая люксовые марки Bentley Continental и Mercedes-Benz G63 AMG.

Уголовное дело в отношении Иванова и неустановленных лиц было возбуждено 23 апреля 2024 года по признакам получения взятки в особо крупном размере, что предусмотрено ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следствием был наложен арест на катер, стоимость которого, по открытым данным, превышает 5 млн рублей, а также на 23 автомобиля, среди которых также числится Cadillac Escalade.

Арест имущества был произведен на основании постановлений Басманного районного суда. Обвинения в адрес бывшего замминистра связаны с получением взятки в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в уголовном деле против Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и получении взятки, могут появиться новые эпизоды, связанные с прежними и потенциально новыми преступлениями.

Ранее Следственный комитет ужесточил обвинение экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, причастному к растрате и отмыванию средств на общую сумму более 4 млрд рублей.

Элитная квартира на Арбате площадью более 300 кв. метров, рыночная стоимость которой превышает 500 млн рублей, была арестована по делу бывшего замминистра обороны.