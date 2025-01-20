Эрдоган заявил о планах Анкары по возобновлению зерновой сделки

Эрдоган: Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки

Tекст: Дарья Григоренко

Эрдоган подчеркнул, что соглашение по зерновому коридору должно быть продолжено. Переговоры касаются условий и возможностей восстановления экспорта зерновых грузов через Черное море, передает ТАСС.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приняла на рассмотрение проект по возобновлению зерновой сделки, предложенный Турцией, однако прошлый опыт договоренностей не оправдал ожиданий Москвы.

Ранее Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в Казани восстановление зернового коридора и разминирование Черного моря. До этого Песков заявил, что у России имеется опыт нереализации такой сделки со стороны других стран.