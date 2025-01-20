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Эрдоган заявил о планах Анкары по возобновлению зерновой сделки
Эрдоган: Турция продолжает переговоры о возобновлении зерновой сделки
Турция продолжает активные переговоры по возобновлению соглашения о зерновом коридоре, заявил президент страны Тайип Эрдоган после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Эрдоган подчеркнул, что соглашение по зерновому коридору должно быть продолжено. Переговоры касаются условий и возможностей восстановления экспорта зерновых грузов через Черное море, передает ТАСС.
В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приняла на рассмотрение проект по возобновлению зерновой сделки, предложенный Турцией, однако прошлый опыт договоренностей не оправдал ожиданий Москвы.
Ранее Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в Казани восстановление зернового коридора и разминирование Черного моря. До этого Песков заявил, что у России имеется опыт нереализации такой сделки со стороны других стран.