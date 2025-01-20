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После обстрела ВСУ села Бехтеры в критическом состоянии оказались трое жителей
Губернатор Сальдо сообщил о тяжелом состоянии трех пострадавших при атаке на село Бехтеры
Три человека, включая девочку 2008 года рождения, пострадали при обстреле села Бехтеры и находятся в очень тяжелом состоянии, ожидается их транспортировка в медучреждения Крыма для дальнейшего лечения.
Как передает ТАСС, трое пострадавших при ракетном ударе по селу Бехтеры Херсонской области находятся в критическом состоянии. Среди них девочка 2008 года рождения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Обстрел, по словам Сальдо, был произведен с использованием РСЗО HIMARS по пришкольной территории села. В результате атаки несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Трое из них находятся в очень тяжелом состоянии.
По информации из Скадовской больницы, двое из тяжелораненых будут перевезены для лечения в Симферополь. Подготовка к транспортировке в медучреждения Крыма уже ведется. «Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма», – отметил губернатор.
Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.
Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.