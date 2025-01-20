  • Новость часаСК возбудил дело после обстрела ВСУ школы в Бехтерах
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    Украинские выборы становятся делом России и США
    Возвращение Трампа может разморозить западные активы в России
    Эксперты оценили слова Байдена о намерении остаться
    Куценко выразил соболезнования родственникам найденной в его машине погибшей
    Стало известно о формировании огневого мешка для ВСУ у Новоегоровки
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Вагенкнехт назвала США ослабевающей супердержавой
    Генерал Бундесвера заявил об отсутствии мира между Германией и Россией
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    20 января 2025, 15:48 • Новости дня

    После обстрела ВСУ села Бехтеры в критическом состоянии оказались трое жителей

    Губернатор Сальдо сообщил о тяжелом состоянии трех пострадавших при атаке на село Бехтеры

    Tекст: Ольга Иванова

    Три человека, включая девочку 2008 года рождения, пострадали при обстреле села Бехтеры и находятся в очень тяжелом состоянии, ожидается их транспортировка в медучреждения Крыма для дальнейшего лечения.

    Как передает ТАСС, трое пострадавших при ракетном ударе по селу Бехтеры Херсонской области находятся в критическом состоянии. Среди них девочка 2008 года рождения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Обстрел, по словам Сальдо, был произведен с использованием РСЗО HIMARS по пришкольной территории села. В результате атаки несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Трое из них находятся в очень тяжелом состоянии.

    По информации из Скадовской больницы, двое из тяжелораненых будут перевезены для лечения в Симферополь. Подготовка к транспортировке в медучреждения Крыма уже ведется. «Тяжелораненых готовят к отправке в медучреждения Крыма», – отметил губернатор.

    Напомним, в Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. Сообщалось о двоих погибших в результате этого обстрела.

    Сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что обстрел школы был целенаправленной атакой Киева, связанной с возможной сменой приоритетов Запада после инаугурации президента США Дональда Трампа.

    19 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россиян предупреждают о риске уголовной ответственности за переводы денег по номеру телефона незнакомцам, так как такие операции могут быть связаны с финансированием терроризма, с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.

    В сообщении на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области говорится, что перевод денежных средств на карту незнакомца, например, при покупке на рынке или оплате транспорта, может привести к неожиданным последствиям. При таких операциях часто отсутствует кассовый чек, что может привести к обвинению в финансировании экстремистских организаций.

    Отмечается, что даже незначительный перевод средств на счет запрещенной организации может сделать человека соучастником преступления. Гражданам советуют быть осторожными с благотворительными сборами, так как даже один рубль, переведенный на счета экстремистских организаций, может привести к серьезным правовым последствиям.

    По статье 205.1 УК РФ за участие в финансировании терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Она может включать лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, пожизненное заключение, а также штраф до 1 млн рублей. В связи с этим россиянам рекомендуют использовать только легальные способы оплаты услуг.

    13 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.

    Ранее «Белый Интернет» предложил ужесточить наказание для цифровых террористов.

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    20 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Символу «прозападных» протестов в Грузии напомнили о съемках в российских кино и клипах
    Символу «прозападных» протестов в Грузии напомнили о съемках в российских кино и клипах
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский актер Андро Чичинадзе, которому грозит до шести лет за групповое насилие в Тбилиси на «прозападных» акциях протеста в ноябре-декабре прошлого года, снимался в клипе у российского рэпера Басты и в фильме «Нина» режиссера Оксаны Бычковой, который был снят при поддержке Минкультуры России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Чичинадзе, который считается одним из символов «прозападных» демонстраций, начавшихся 28 ноября после решения правительства Грузии не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года, сыграл одну из главных ролей в этой ленте, которая вышла на экраны в 2023 году, сообщила грузинская телекомпания POSTV.

    Он сыграл вместе с российскими актерами Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым, Кириллом Кяро и другими.

    Из-за того, что Чичинадзе находится под стражей, большинство грузинских театров не работает, требуя его освобождения.

    «Так Чичинадзе борется с «русским режимом» в Грузии. Как же не заметили наши «либералы» съемок Чичинадзе в российском кинематографе?» – отметил, в частности, ведущий телеканала POSTV Шалва Рамишвили.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

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    19 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским

    Трамп-младший сообщил о трех попытках Зеленского попасть на инаугурацию Трампа

    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский трижды обращался за приглашением на инаугурацию Дональда Трампа, но получал отказ, рассказал Дональд Трамп – младший в социальной сети.

    Владимир Зеленский, президент Украины, трижды пытался получить приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сын Трампа, Дональд Трамп – младший, в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России). По его словам, Зеленский «три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ».

    Трамп-младший также отметил, что его забавляет поведение Зеленского после отказов. «Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию», – добавил он. Трамп-младший подытожил свои комментарии фразой: «Что за чудик».

    Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.

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    19 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о состоянии ее мужа, российского режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам Симоньян, состояние остается прежним, и ей нечего добавить на данный момент.

    В посте она также упомянула, что многие интересуются здоровьем Кеосаяна: «Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», – написала она. Симоньян отметила, что за здоровье ее мужа молится огромное количество людей, и выразила благодарность всем, кто проявил неравнодушие.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.

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    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    20 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодухове в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, произошел удар, вызвавший детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

    После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.

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    20 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    @ Henri Szwarc/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны, выступая на митинге в Вашингтоне.

    Трамп, выступая на митинге на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, заявил о своих намерениях положить конец вооруженному конфликту на Украине и предотвратить третью мировую войну, передает ТАСС.

    «Я положу конец войне на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», – сказал он, подчеркивая важность этих задач для своей администрации.

    Трамп также отметил, что его политика направлена на достижение мирных договоренностей и стабилизацию ситуации в различных горячих точках мира. Президент подчеркнул, что его администрация будет прилагать все усилия для достижения этих целей, используя дипломатические инструменты.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить все «глупые и радикальные» указы действующего президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что это произойдет в течение нескольких часов после его инаугурации, намеченной на 20 января.

    «Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», – заявил Трамп.

    Трамп также рассказал, как ему советовали не подписывать так много указов за один день. Однако он подчеркнул, что не намерен растягивать процесс: «Черта с два мы будем подписывать их неделями», подчеркнул Трамп, отмечая, что все будет сделано на следующий день.

    Напомним, ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы Трампа завершить все войны, чтобы перенаправить ресурсы на более значительные угрозы. Ранее Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    20 января 2025, 05:25 • Новости дня
    Уходящий Байден заявил о намерении остаться

    Байден заявил о продолжении политической карьеры на встрече в Южной Каролине

    Уходящий Байден заявил о намерении остаться
    @ Stephanie Scarbrough/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в последний рабочий день посетил христианское собрание в Южной Каролине и заявил, что «никуда не уходит», подчеркнув важность темнокожей культуры для Америки.

    В последний рабочий день президент США Джо Байден посетил христианское собрание в Южной Каролине, передает РИА «Новости». Во время своего выступления Байден подчеркнул, что он не собирается уходить из политики, заявив: «Я никуда не ухожу. Кроме шуток». Это заявление он сделал в контексте визита в штат, в котором на выборах республиканский кандидат обошел демократического.

    На утренней пресс-конференции Байден обсудил палестинское урегулирование, но отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на запланированное собрание. Во время своего выступления президент США несколько раз запнулся, рассказывая о своем происхождении и штате Делавэр. Он также пытался шутить, обращаясь к темнокожим прихожанам, отмечая, что южные части его штата разговаривают с акцентом.

    На втором собрании Байден чувствовал себя увереннее, шутя о молитве и представив своих родственников, включая дочь и сына Хантера. Однако, рассказывая о своем убеждении в важности молитвы, он запнулся. Байден отметил, что «темнокожая история – это история Америки», подчеркивая значимость темнокожей культуры.

    Напомним, что ранее на борту номер один, специально для Джо Байдена, были заменены высокие ступени трапа Air Force One на более низкие. Это было сделано из-за того, что президент неоднократно спотыкался.

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    20 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
    Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
    @ t.me/omar_ski

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лыжник Омар Худиев был дисквалифицирован после победы в марафоне La Diagonela в Швейцарии за использование запрещенной фторсодержащей смазки для лыж, что противоречит правилам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

    Российского лыжника Омара Худиева дисквалифицировали после победы в любительской категории марафона La Diagonela в Швейцарии, передает ТАСС. Причиной стало использование фтора в качестве смазки для лыж.

    Худиев прошел 55 км дистанции за 2 часа 1 минуту 41 секунду, опередив ближайшего соперника на 2 минуты 43,9 секунды. Однако после проверки его лыж на наличие фтора, результат был аннулирован.

    В своем Telegram-канале Худиев написал: «Я выиграл, но меня отправили на последнее место. Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обесфторивал и бежал на фторе».

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение о полном запрете на фторсодержащие мази с сезона 2023/24, ссылаясь на необходимость защиты окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские лыжники смогут участвовать в Олимпиаде 2026 года, если Международная федерация лыжного спорта (FIS) вернет квоты, которые были заморожены из-за санкций после обострения ситуации на Украине. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что скучает по состязаниям с российскими спортсменами.

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    20 января 2025, 12:52 • Новости дня
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине

    Валуев счел слова Трампа об Овечкине предлогом для отвлечения внимания

    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине могут свидетельствовать о желании США начать переговоры с Россией.

    В ходе митинга на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» Трамп назвал Овечкина отличным игроком, передает РИА «Новости».

    Валуев отметил, что такие высказывания неслучайны, они могут свидетельствовать о намерении избранного президента США наладить диалог с Россией. Однако, по мнению политика, это заявление является, скорее, отвлекающим маневром.

    Он подчеркнул: «Ничего не случайно. Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение – лишь вишенка на торте для отвлечения внимания».

    Валуев считает, что Трамп, возможно, использует такие заявления, чтобы переключить внимание общественности на менее значимые темы, в то время как ключевые переговоры могут пока оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на митинге в Вашингтоне высоко оценил мастерство Овечкина, назвав его великим игроком.

    При этом комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что Овечкин стремится побить рекорд Гретцки, представляя «Вашингтон Кэпиталз», а не Россию.

    Между тем сообщалось, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным для обсуждения возможности личной встречи по урегулированию конфликта на Украине.

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    19 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Командующий ВСУ признал нехватку резервов для украинской армии

    Сырский признал, что мобилизация не удовлетворяет нужды ВСУ на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, что приводит к мерам по сокращению логистической составляющей.

    Сырский признал, что мобилизация, проводимая на Украине, не покрывает потребности украинской армии, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что необходимо увеличить численность личного состава в механизированных бригадах, а возможности мобилизации для этого недостаточны. В связи с этим предпринимаются мероприятия по уменьшению логистической и обеспечительной составляющей армии.

    «У нас в принципе есть потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно численность личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации не покрывают эту потребность», – заявил Сырский в эфире украинского телеканала ТСН.

    Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. При этом повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию правоохранительных органов. Законопроект не содержит сроков демобилизации, что вызвало недовольство среди некоторых депутатов.

    Ранее глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил о необходимости подготовки украинских женщин к военной службе.

    Верховная рада Украины приняла законопроект, предписывающий мобилизацию женщин, прошедших базовую военную подготовку.

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    19 января 2025, 23:43 • Новости дня
    В Туве начата проверка из-за видео избиения контрактников электрошокером

    В Туве начата проверка из-за видео с избиением контрактников перед отправкой на СВО

    Tекст: Максим Попов

    В Туве установлены виновные в инциденте с избиением контрактников перед их отправкой в зону СВО, сообщили в правительстве республики. Ранее в соцсетях появилось видео происшествия.

    Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», говорится в сообщении на сайте правительства Республики Тыва.

    По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам СВО Тимура Куулара, по данному факту работает следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, проводится  доследственная проверка, по итогам которой будет дана оценка обстоятельствам инцидента.

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    20 января 2025, 08:10 • Новости дня
    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепартамента США уволились по требованию команды Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки сотрудников Госдепартамента США вынуждены уйти в отставку по требованию команды нового президента Дональда Трампа, что демонстрирует решимость его администрации разорвать связи с предыдущей властью, отмечает Washington Post.

    Десятки сотрудников Госдепартамента США ушли в отставку по требованию команды избранного президента Дональда Трампа.

    Это увольнение призвано продемонстрировать «решительный разрыв» новой администрации с предыдущей командой Джо Байдена, передает Washington Post.

    По имеющейся информации, высокопоставленные дипломаты, такие как помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс, покидают свои должности в полдень понедельника, что совпадает с временем инаугурации Трампа.

    Собеседник издания из числа уволенных дипломатов отметил, что требование об отставке было профессиональным и лишенным личных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении подписать почти 100 указов после инаугурации для отмены решений администрации Джо Байдена.

    Трамп также поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации для обсуждения личной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

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