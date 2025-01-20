Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.4 комментария
ВСУ ударили по школе в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по школе в Бехтерах Херсонской области, пострадали дети и сотрудники школы
В результате удара ВСУ по школе в Бехтерах Херсонской области пострадали шестеро, включая трех детей.
В Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. В момент удара в школе находились дети, что привело к ранениям трех несовершеннолетних, двух охранников и директора учебного заведения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сообщает ТАСС.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что инцидент произошел в 08:20 по московскому времени, когда дети только приходили в школу. На данный момент информация о состоянии пострадавших уточняется.
«В 8.20 мск, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двух охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу», – написал он в своем Telegram-канале.
Правоохранительные органы и медики продолжают работать на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека, а после обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор.