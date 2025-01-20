ВСУ ударили по школе в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по школе в Бехтерах Херсонской области, пострадали дети и сотрудники школы

Tекст: Ольга Иванова

В Бехтерах Херсонской области произошел обстрел школы со стороны Вооруженных сил Украины. В момент удара в школе находились дети, что привело к ранениям трех несовершеннолетних, двух охранников и директора учебного заведения. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, сообщает ТАСС.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что инцидент произошел в 08:20 по московскому времени, когда дети только приходили в школу. На данный момент информация о состоянии пострадавших уточняется.

«В 8.20 мск, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двух охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу», – написал он в своем Telegram-канале.

Правоохранительные органы и медики продолжают работать на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов сел Абрикосовка и Подо-Калиновка в Херсонской области погибли два человека, а после обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор.