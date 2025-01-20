Над Брянской областью за ночь сбили четыре ракеты HIMARS и 14 дронов

Глава Брянской области сообщил об уничтожении четырех ракет HIMARS и 14 дронов за ночь

Tекст: Ольга Иванова

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о том, что прошедшей ночью над регионом были уничтожены четыре ракеты HIMARS и четырнадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников», – написал Богомаз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России смогли уничтожить 31 украинский дрон в ночь на 20 января. В Рязанской области силы ПВО уничтожили два беспилотника, предотвратив атаку. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших и материального ущерба. В Калуге обломки сбитого ПВО беспилотника упали на предприятие, но возгорание было быстро потушено без пострадавших и разрушений.