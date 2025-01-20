Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.0 комментариев
Над Брянской областью за ночь сбили четыре ракеты HIMARS и 14 дронов
Глава Брянской области сообщил об уничтожении четырех ракет HIMARS и 14 дронов за ночь
В небе над Брянской областью силы ПВО за ночь успешно уничтожили четыре ракеты HIMARS и 14 беспилотников, избегая пострадавших и разрушений.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о том, что прошедшей ночью над регионом были уничтожены четыре ракеты HIMARS и четырнадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
«В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников», – написал Богомаз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России смогли уничтожить 31 украинский дрон в ночь на 20 января. В Рязанской области силы ПВО уничтожили два беспилотника, предотвратив атаку. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших и материального ущерба. В Калуге обломки сбитого ПВО беспилотника упали на предприятие, но возгорание было быстро потушено без пострадавших и разрушений.