Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.0 комментариев
Обломки сбитого БПЛА упали на предприятие в Калуге
В Калуге обломки сбитого ПВО БПЛА упали на предприятие, возгорание ликвидировано
В Калуге обломки сбитого ПВО беспилотника упали на предприятие, но возгорание было быстро потушено без пострадавших и разрушений.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша, ночью силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата в районе Калуги и Бабынинского района. На окраине Калуги обломки одного из них упали на территорию предприятия, вызвав незначительное возгорание.
Губернатор отметил, что возникший пожар был оперативно потушен силами спасательных служб. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Рязанской области уничтожили два беспилотника, предотвратив атаку, при этом инцидент обошелся без пострадавших и материального ущерба. В ночь на 20 января 31 украинский дрон был уничтожен силами ПВО России.