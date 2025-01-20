Обломки сбитого БПЛА упали на предприятие в Калуге

В Калуге обломки сбитого ПВО БПЛА упали на предприятие, возгорание ликвидировано

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша, ночью силы ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата в районе Калуги и Бабынинского района. На окраине Калуги обломки одного из них упали на территорию предприятия, вызвав незначительное возгорание.

Губернатор отметил, что возникший пожар был оперативно потушен силами спасательных служб. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Рязанской области уничтожили два беспилотника, предотвратив атаку, при этом инцидент обошелся без пострадавших и материального ущерба. В ночь на 20 января 31 украинский дрон был уничтожен силами ПВО России.