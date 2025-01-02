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Устроивший стрельбу в Цетине убил десять человек, включая членов своей семьи
Жертвами стрельбы в Цетине в Черногории стали восемь взрослых и двое детей
Аца Мартинович застрелил в городе Цетине десять человек, в том числе двоих детей, среди жертв есть члены его семьи, сообщил глава МВД Черногории Данило Шаранович.
«Аца Мартинович подозревается в том, что убил как минимум десять человек, из которых двое – несовершеннолетние из семьи Вулетич, дети господина Вулетича, который также погиб, в его кафе произошло это тяжкое преступление», – сообщил Шаранович.
По его словам, жертвами стали и некоторые члены семьи самого нападавшего, передает РИА «Новости».
Четыре человека были ранены, двое из них уже прооперированы, а двоим продолжают оказывать помощь в Клиническом центре Черногории.
Позже было заявлено, что операция по задержанию Мартиновича завершилась его смертью.
Власти Черногории объявили трехдневный траур в память о жертвах трагедии.
Премьер-министр Черногории Милойко Спайич не исключил возможности запрета на владение оружием в стране. Также он допустил, что число жертв может возрасти до 12.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черногории в городе Цетине произошла стрельба в кафе. Сообщалось, что Мартинович поссорился с одним из пострадавших, принес из дома пистолет и устроил стрельбу.