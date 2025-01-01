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Названа возможная причина стрельбы в кафе в Черногории
RTCG назвало личную ссору возможной причиной стрельбы в кафе в Черногории
Стрельба в Цетине, в результате которой погибли несколько человек, могла произойти из-за личной ссоры, сообщило Радио и телевидение Черногории (RTCG). Как сообщило МВД страны, среди жертв есть родственники мужчины, который устроил стрельбу.
По данным МВД, стрельбу открыл мужчина с инициалами А. М. В полиции сообщили, что жертвами стрельбы стали как минимум четверо, «включая некоторых его родственников», передает РИА «Новости».
Как сообщает RTCG, стрелял местный житель Ацо Мартинович, который поссорился с одним из пострадавших. Мартинович сходил домой «за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил несколько человек». Затем он пошел «дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину».
Источники RTCG заявили, что Мартинович не входит в какой-либо черногорский мафиозный клан, но «известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия».
Черногорский премьер Милойко Спайич сообщил, что медики борются за жизни четырех пострадавших. «Мы ищем нападавшего, и мы на верном пути», – заявил он.
Напомним, СМИ сообщали, что убиты по меньшей мере семь человек, среди которых двое несовершеннолетних. Правоохранительные органы заявили, что это единичное происшествие и оно не связано с деятельностью организованных криминальных групп.