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В результате стрельбы в кафе в Черногории погибли семь человек
В результате стрельбы в кафе в Черногории погибли семь человек, включая детей
В Черногории произошла стрельба в кафе города Цетинье, в результате погибли семь человек, включая двух несовершеннолетних.
В городе Цетинье, Черногория, в одном из кафе произошла стрельба, сообщает ТАСС.
В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек, среди которых двое несовершеннолетних. Преступник скрылся с места преступления и в настоящий момент находится в бегах.
Местное телевидение RTCG сообщает, что инцидент произошел в среду. В управлении полиции уточнили, что 45-летний мужчина применил огнестрельное оружие в общественном заведении, после чего покинул кафе. В результате стрельбы также ранен один человек.
Правоохранительные органы заявили, что это единичное происшествие и оно не связано с деятельностью организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место были направлены специальные подразделения полиции. Граждан призвали сохранять спокойствие и не покидать свои дома до разрешения ситуации.
В декабре в мексиканском городе Апасео-эль-Гранде, штат Гуанахуато, преступники напали на придорожное кафе, убив восемь человек и ранив двоих.
А до этого в центре Москвы произошла a href="https://vz.ru/news/2024/11/27/1300310.html">стрельба после конфликта около кафе.