В результате стрельбы в кафе в Черногории погибли семь человек, включая детей

Tекст: Мария Иванова

В городе Цетинье, Черногория, в одном из кафе произошла стрельба, сообщает ТАСС.

В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек, среди которых двое несовершеннолетних. Преступник скрылся с места преступления и в настоящий момент находится в бегах.

Местное телевидение RTCG сообщает, что инцидент произошел в среду. В управлении полиции уточнили, что 45-летний мужчина применил огнестрельное оружие в общественном заведении, после чего покинул кафе. В результате стрельбы также ранен один человек.

Правоохранительные органы заявили, что это единичное происшествие и оно не связано с деятельностью организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место были направлены специальные подразделения полиции. Граждан призвали сохранять спокойствие и не покидать свои дома до разрешения ситуации.

В декабре в мексиканском городе Апасео-эль-Гранде, штат Гуанахуато, преступники напали на придорожное кафе, убив восемь человек и ранив двоих.

А до этого в центре Москвы произошла a href="https://vz.ru/news/2024/11/27/1300310.html">стрельба после конфликта около кафе.